Back to Basics: Skoda Superb

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Een halfjaar geleden voorzag Skoda zijn Superb van een facelift . Ook voegt het merk een plug-in hybride-aandrijflijn toe aan het gamma. Allemaal mooi, maar vandaag kijken we naar wat je (niet) krijgt voor de basisprijs van de Superb. Let op: de weergegeven prijzen gelden vanaf 1 januari 2020.

Sinds jaar en dag is de Superb het ruimtebod van Skoda in het segment van de grotere sedans en stationwagons. De Superb-met-kont is echter geen sedan, maar een hatchback. De achterruit beweegt namelijk mee met de kofferklep. Wil je voor zo min mogelijk geld een Superb, dan is de hatch de carrosserievariant waarop je bent aangewezen. Toch liever een station? Dan dien je grofweg € 1.000 extra achter te laten bij de dealer.

Standaard levert Skoda de Superb met een 1,5-liter benzinemotor. Het blok levert 150 pk en 250 Nm koppel. Bij de keuze tussen een automaat met dubbele koppeling en een handbak speelt geld geen rol, want Skoda levert de DSG zonder meerprijs. Volgens de prestatiecijfers van de Tsjechen remt de automaat je wel een beetje af. Een Superb met 1,5-liter en handbak moet in 9,0 seconden naar de 100 km/h kunnen sprinten, terwijl de versie met DSG daar minstens 9,2 seconden over doet. Ook de piek van laatstgenoemde ligt iets lager: 219 km/h ten opzichte van 220 km/h.

Herkenbaar

De Superb is verkrijgbaar met een Business-, Sportline- of Laurent & Klement (L&K)-uitrusting. De eerste van die drie is de instapper. Van buiten herken je die aan lichtmetalen 17-inch wielen, want de Superbs met een hoger uitrustingsniveau staan altijd op minstens 18 inch grote exemplaren. Daarnaast is de Business de enige uitvoering met de meest simpele ledkoplampen. De Sportline en L&K hebben altijd matrix-ledexemplaren met dynamische richtingaanwijzers. Ook onderscheiden die twee zich met enkele uitvoeringseigen exterieurkenmerken. Ze beginnen bij een prijs van respectievelijk € 42.090 en € 45.590. Minstens € 3.500 extra dus. Kleine kanttekening: je kunt een Business met 1,5-liter eventueel ook herkennen aan de aanwezigheid van een versnellingspook. De andere twee uitrustingsniveaus levert Skoda namelijk alléén met een automaat.

Geef je helemaal niets extra’s uit aan een nieuwe Superb, dan is de carrosserie blauw van kleur. Skoda voorziet de auto namelijk standaard van een unilak in de tint Energy Blue. Een andere koetsafwerking kost € 390 tot € 990. Maak je niet meer dan € 38.590 over aan de verkopende partij, dan hoef je je trouwens geen zorgen te maken over een eventueel tekort aan snufjes aan boord. De standaarduitrustingslijst van de Superb is namelijk betrekkelijk lang. We lichten hem deels toe, want het is letterlijk te veel om op te noemen.

Gigantisch met gebruiksgemak

‘Simply clever’, zo luidt de slogan van Skoda. Ook voor diens instappers geldt dat, want zaken als een uitneembare zaklamp in de kofferbakwand, een ijskrabber in de tankklep en paraplu’s in beide voorportieren zijn altijd aanwezig. Simpele slimmigheden die je mag verwachten van Skoda. Minder simpele items zijn echter ook onderdeel van de standaarduitrusting. Neem de buitenspiegels: die zijn op de basisversie al automatisch dimmend en inklapbaar, verwarmd en voorzien van instapverlichting.

Bij het instappen in de Superb kun je overigens de sleutel in je zak houden, want keyless entry, exit en start zijn aanwezig op de Business. Binnenin de basisuitvoering vind je meerdere usb-poorten, maar ook een 230V-aansluiting. Laad je liever draadloos je telefoon op, dan kan dat ook. Zonder kabel je telefoon verbinden, is ook mogelijk, want er is Bluetooth. Het bedienen van het infotainment gaat via een 8 inch touchscreen en kan deels via knoppen op het stuur. Een DAB-ontvanger voor de radio, Apple CarPlay, airco met twee zones: het zit er allemaal op of in.

Rijden

De Skoda Superb is meer een comfortabele kilometervreter dan een auto die zich sportief laat rijden. Het merk helpt je daarbij door de auto standaard te voorzien van cruisecontrol. Het vinden van de meest comfortabele zitpositie doe je door de bestuurdersstoel elektrisch te verstellen. Die stoel (en die ernaast) is overigens ook verwarmbaar, want stoelverwarming is standaard. Heb je je bestemming bereikt en vind je parkeren met een grotere auto maar niets? De Superb heeft parkeersensoren voor en achter en een achteruitrijcamera reikt een extra helpende hand.

Om veilig en snel van A naar B te komen, heb je geen extra's nodig bij de Superb. Het infotainmentsysteem is altijd voorzien van een navigatiefunctie met te updaten kaarten. Zoals vermeld zijn de koplampen ledexemplaren en om die schoon te houden, heeft elke Superb koplampsproeiers. Hij heeft mistlichten vóór. terwijl bochtverlichting je helpt de auto in het donker langs de binnenbocht te geleiden. De ruitenwissersproeiers zijn verwarmd, waardoor het zicht door de ruit ook bij kou is gewaarborgd.

Veiligheid en opties

Een rits airbags, vermoeidheidsherkenning en een systeem om automatisch afstand te houden van je voorligger moeten de veiligheid waarborgen. Mocht een ander niet over laatstgenoemd systeem beschikken en je Skoda een klap op zijn kont geven, dan probeert het anti-whiplashsysteem door middel van actieve hoofdsteunen de kans op een whiplash te verkleinen. Jonge kinderen op de achterbank blijven ook op hun plek, want de buitenste zitplaatsen zijn voorzien van Isofix-bevestigingspunten voor een zitje. Ben je even niet helemaal scherp bij de benzinepomp, dan helpt het anti-misfueling-systeem je. Dat zorgt ervoor dat de verkeerde brandstof tanken niet mogelijk is.

We hebben niet alle punten op de standaarduitrustingslijst opgenoemd, maar gaan toch vast door naar wat er nog mogelijk is als je bijna of meer dan 40 mille te besteden hebt. Een uitgebreider infotainmentsysteem, adaptieve cruisecontrol met lane assist, een geluidssysteem met twaalf speakers, verwarmbare stoelen áchter, een digitaal instrumentarium en leren bekleding behoren tot de opties. We kunnen weinig prijzen van losse opties noemen, want vrijwel allemaal zijn die ondergebracht in pakketten. Eén prijs springt ertussenuit: 19-inch-wielen kosten slechts € 90 extra als gevolg van een lagere bpm.

Kortom, de standaarduitrusting van de Skoda Superb laat weinig te wensen over. Het is dan ook een auto van bijna € 40.000. Hoe het model zich verhoudt ten opzichte van zijn concurrenten in basisspecificatie kun je uitzoeken door onder meer de Back to Basics van de Opel Insignia, hybride Ford Mondeo en Peugeot 508 te lezen.