Nieuwe plug-in hybride Skoda Superb is met afstand Skoda's sterkste benzineauto

Sterk, snel en met behoorlijk elektrisch bereik

Skoda Superb Sportline
De Skoda Superb en in het bijzonder de Superb Hatchback mag zich in Nederland nu de sterkste Skoda met verbrandingsmotor noemen. De Skoda Superb Hatchback is er nu als 272 pk sterke plug-in hybride.

Met 340 pk zijn de RS-versies van de elektrische Elroq en Enyaq de sterkste Skoda's die je nu kunt kopen. Daaraan verandert de komst van de Skoda Superb Hatchback Plug-in Hybrid met 272 pk helemaal niets. Wel is die nieuwe stekkerversie in Nederland nu de sterkste Skoda met verbrandingsmotor.

De Skoda Superb Hatchback en Superb Combi waren tot op heden enkel als 204 pk sterke plug-in hybride te krijgen. De nieuwe 272 pk sterke variant is voorbehouden aan de Superb Hatchback en komt alleen in combinatie met de Sportline Business-uitvoering. Eerst de specificaties: dankzij 272 pk snelt de 1.747 kilo zware Superb Hatchback in 7,1 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. Daarmee is hij een volle tel rapper dan de 204 pk sterke versie. De topsnelheid bedraagt 225 km/h. De 19,7-kWh (netto) accu helpt de sterkste Superb aan een elektrische actieradius van 131 kilometer. Snelladen kan met een piekvermogen van 50 kW, al communiceert Skoda 'een voor de consument relevantere' 40 kW. Net als de andere Superbs mag ook de nieuwe topversie maximaal 1.800 kilo trekken.

De 272 pk sterke Skoda Superb Hatchback kost minimaal €50.990. Daarvoor krijg je zoals gezegd direct de Sportline Business-uitvoering. De plug-in hybride van 204 pk is er als instapuitvoering Edition vanaf €42.990 en als Business Edition vanaf €45.490.

Skoda Skoda Superb

PRIVATE LEASE Skoda Superb

INFO

