Back to basics: Skoda Citigo-e iV

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Skoda Citigo-e iV Ambition

€ 23.290

Als we over 'het trio' spreken dan hebben we het uiteraard over de Volkswagen e-Up, Seat Mii Electric en deze Skoda Citigo-e iV. Met basisprijzen van achtereenvolgens € 23.475, € 23.400 en € 23.290 is de Skoda - zoals het eigenlijk ook hoort - nipt de voordeligste aanbieding. In de prijslijst komen we de Ambition en de Style tegen. Op elektrisch vlak verschillen deze auto’s niet en komen ze elk 260 kilometer ver, het verschil zit hem in de uitrusting.

Kijken we naar de buitenkant dan vallen de eerste verschillen pijnlijk snel op. Leuk is het om te zien dat Skoda de gele unilak kiest als de kosteloze kleur. Voor iedereen die dezelfde lakkwaliteit wil maar dan in het rood, vraagt Skoda € 250 extra. Voor een metallic lak rekent Skoda nog eens € 100 meer. Verder schaamt de Ambition zich er niet voor om aan de buitenwereld te laten zien dat hij als absolute instapper geldt. Neem de contrasterende zwarte kunststof spiegelkappen of handgrepen. Ook de wielen worden als Ambition minder fraai afgeleverd. De Style kan namelijk wel op 16-inch lichtmetaal rekenen in plaats van de standaard 14-inch stalen versies met plastic sierdoppen. Verder missen we mistlampen in de voorbumper.

Binnenin nemen we plaats op ‘Ambition’ beklede stoelen. Wat meteen opvalt is dat de Citigo in zijn kaalste vorm een volledig automatische airconditioning krijgt. Ook het vak voor de radio wordt gevuld met een uitgebreid systeem met onder andere smartphone-integratie. Naar een DAB+-verbinding kunnen we echter tevergeefs zoeken, want die krijgen we pas in de Style. Datzelfde geldt voor de cruisecontrol die enkel kosteloos aan Style-kopers wordt aangeboden. De ramen in de voordeuren laten zich met een druk op de knop bedienen, de spiegels moeten we ouderwets stengelen. Verkeersbordenherkenning, die elke Mii Electric verrassend genoeg wél standaard krijgt, staat niet in de lijst met voorzieningen. Daarnaast levert de Ambition ten opzichte van de Style een regen- en lichtsensor in. Voor parkeerhulp en stoelverwarming, beiden in sommige gevallen wel standaard bij de luxere Seat of Volkswagen, moeten we in alle gevallen bij Skoda bijbetalen. In de vorm van een ‘Comfort Pakket’ kost dit alles bij elkaar € 450.

Het kan dus lonen om bij de zoektocht naar een compacte EV goed te kijken naar de verschillende uitrustingspakketten die Seat, Volkswagen en Skoda aanbieden. De Citigo staat in het voorjaar van 2020 bij de dealers.