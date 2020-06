Back to Basics: Audi A3 Sportback (2020)

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Audi A3 30 TFSI Pro Line

€ 34.370

Het concept binnen de Volkswagen Group was altijd kraakhelder: de Volkswagen Golf is de basis, de Seat Leon het sportievere broertje, de Skoda Octavia de beduidend ruimere en goedkopere versie en de Audi A3 de meer luxe en premium optie. Maar is dat nog steeds zo? De Leon wist zich hier al te bewijzen als een auto die vanuit zichzelf al prima in de spullen zit. Is de Audi nog wel de luxere versie hiervan? Qua motorisering in elk geval wel. De 110 pk sterke 30 TFSI geldt als basismotor voor de A3 Sportback. Aan deze driecilinder is een handgeschakelde zesbak gekoppeld. Daarmee heeft de A3 een streepje voor op de rest, want de Golf en Leon krijgen de 1,0-liter TSI met 90 pk als instapversie.

Vooralsnog heeft Audi vier uitrustingsniveaus voor de A3 klaarliggen: de Pro Line, de Sport Business Edition, de S Edition en de Edition One. De basisprijs van deze versies schommelt tussen de € 34.370 en € 38.510. Opvallend genoeg is er bij elk niveau de keuze uit precies dezelfde motoren. Op benzinevlak houdt dit in dat naast de 30 TFSI ook de 150 pk sterke 35 TFSI in de prijslijst staat. Dit laat zien dat de 110 pk sterke 30 TFSI niet als ‘showroomlokkertje’ te boek staat. Voor de Pro Line heeft Audi een iets bescheidener uiterlijk uitgekozen. De strip rondom de mega-grille is zwart en niet verchroomd. Ditzelfde gebeurt rond de raamlijsten.

Ook de sierstukken in de voorbumper worden met donkere kunststof afgewerkt. De wielkasten worden met 16-inch wielen gevuld: de overige uitvoeringen krijgen minimaal 17 en 18 inch. Ook bij de verlichting pakt Audi iets minder frivool uit. Aan de voorkant worden led-koplampen gemonteerd, maar de achterkant wordt op halogeenverlichting getrakteerd. Hierdoor zijn de knipperlichten ook iets bescheidener en bewegen deze niet dynamisch naar binnen en buiten. Kleinigheden waar Audi-rijders anno 2020 wellicht wel op rekenen? De achterkant is wel van een parkeerhulp voorzien. Dit is echter wel de versimpelde versie met alleen sensoren. Een achteruitrijcamera kost minimaal € 574.

'Virtual cockpit'

Binnenin is het voor het gevoel een stuk kleuriger uitgerust. Zo worden her en der zilverkleurige sierdelen verwerkt en doorbreekt de kleur het zwarte geheel. Zoals van Audi mag worden verwacht, is de afwerking van een hoger niveau dan bij de eerder genoemde familieleden. Het standaard met leer beklede stuurwiel is voorzien van meerdere knoppen om de multimedia te bedienen. Hier vind je echter geen knoppen voor de cruisecontrol. Maar niet getreurd: deze is wél aanwezig. De bediening vindt plaats door middel van het hendeltje links achter het stuur. Het MMI-systeem is vrij rijk uitgerust en kan bijvoorbeeld overweg met Apple CarPlay. Ingebouwde navigatie is echter weer niet aanwezig. Wel is er DAB+-radio aanwezig en kan de airconditioning over twee zones worden ingesteld.

Bij een vakje in de middenconsole is het altijd mogelijk om smartphones draadloos op te laden. De meters achter het stuurwiel worden digitaal weergegeven, maar het systeem loopt niet helemaal één op één over in het multimediasysteem op het centrale scherm, zoals bij de luxere versies wel kan. Deze Virtual Cockpit is standaard vanaf de Business Edition. Op het gebied van veiligheid zijn voorzieningen als Audi Pre Sense, Lane Departure Warning en een uitwijkassistent aanwezig.

Hoewel de instap-A3 veel te bieden heeft, zit het hem dus in de details. Sommige dingen zou je verwachten op een auto van dit kaliber. Er is echter goed nieuws: de luxere Business Edition is gericht op de zakelijke rijder en tijdelijk even duur als de Pro Line. Door deze actie is de A3 tijdelijk voor hetzelfde geld voorzien van 17-inch lichtmetaal, sportstoelen, full-led-koplampen en led-achterlichten, MMI-navigatie en verkeersbordherkenning. Verder wordt de buitenkant iets rijker uitgerust met bijvoorbeeld verchroomde sierdelen.