Audi breidt prijslijst A3 Sportback uit

De vierde generatie A3 Sportback beleefde zijn digitale debuut op wat de vooravond van de autosalon van Genève had moeten zijn. Enkele dagen later gaf Audi de eerste prijzen van de hatchback vrij. De A3 Sportback met 110 pk sterke 30 TFSI-benzinemotor wisselt vanaf €34.400 van de hand en voor de 150 pk sterke 35 TFSI en de 116 pk sterke 30 TDI wil Audi respectievelijk €36.820 en €38.570 ontvangen. In alle gevallen ging het tot op heden om A3's met een handgeschakelde zesbak. Audi meldt nu wat de 35 TFSI S tronic-automaat kost en voegt direct een 35 TDI-versie aan de prijslijst toe, een dieselversie die in alle gevallen voorzien is van die S-tronic automaat.

Wie de A3 Sportback met 150 pk en 250 Nm sterke sterke 1.5 TFSI met S tronic-transmissie voor de deur wil parkeren, moet rekenen op een prijskaartje van €37.950. Voor dat geld rijd je de A3 Sportback als Pro Line Edition. De Business Edition, S Edition en Edition One kosten met deze motor- en bakcombinatie respectievelijk €37.950, €41.950 en €42.090. Dan is er de 35 TDI, een nieuwe dieselversie in de vorm van een 150 pk sterke variant van de 2.0 TDI. De vanafprijs van deze altijd aan de S-tronic automaat gekoppelde diesel is vastgesteld op €44.410. Als Business Edition kost hij eveneens €44.410 terwijl de S Edition en tijdelijk leverbare Edition One voor €48.410 en €48.600 over de toonbank gaan.