Back to Basics: Seat Leon (2020)

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Seat Leon 1.0 TSI Reference

€ 24.495

Na de nieuwe Volkswagen Golf volgden in rap tempo zijn Tsjechische en Spaanse neefjes, want na de Skoda Octavia verscheen ook de gloednieuwe Seat Leon al snel op het toneel. Roy maakte ondertussen kennis met de Spaanse hatchback. Dat gebeurde echter in de krachtigste benzineversie. Bovenaan de lijst met motoren staat de 150 pk sterke 1.5 eTSI. Als instapper moet de Leon het met een stuk minder vermogen doen, want voor dik €24.000 krijgt de koper de 1.0 TSI met slechts 90 pk. Deze motor is bekend uit bijvoorbeeld de Volkswagen Polo en de Seat Ibiza. Bij die twee compacte auto’s is 90 pk meer dan genoeg. Voor de Leon is het echter wel een beetje aan de karige kant. De topsnelheid bedraagt 183 km/h, maar vooral voor een sprint vanuit stilstand tot de 100 moet je geduld hebben. De ‘sportieve’ Seat neemt dan namelijk 12,7 seconden de tijd om het klusje te klaren. In dat opzicht valt de instap-Leon dus wel wat tegen, hoe zit dat op het gebied van zijn uitrusting?

Wie de Leon in een Reference-jasje ziet, zou wellicht niet gelijk denken dat het om de kaalste versie gaat. De basiskleur heeft hier veel invloed op: Pure Red staat de Leon goed! Verder komt Seat niet met bijvoorbeeld plastic wieldoppen om de hoek kijken. Nee, het merk biedt standaard 16-inch lichtmetaal aan waardoor de Leon netjes op zijn wielen staat. In de koplampen worden louter ledlampen verwerkt. Ditzelfde gebeurt een stukje lager op de neus bij de standaard mistlampen. Aan de buitenkant wordt de Leon alleen iets minder frivool uitgerust rondom de zijramen, want wie donker getinte ramen en verchroomde raamlijsten wil, moet even doorsparen voor de Style. Ook voor standaard parkeerhulp stuurt Seat je dan door naar die versie, want bij de Reference moet de bestuurder nog gewoon zelf goed opletten.

Ook van binnen zit de Leon netjes in zijn spullen. Naast een volledig automatische airconditioning is bijvoorbeeld ook cruisecontrol aanwezig. In beide gevallen gaat het wel om een versimpelde versie: de airco kan niet over drie zones ingesteld worden en er is geen adaptieve cruisecontrol aanwezig (bij de Style in beide gevallen wel). Het centrale scherm is 8,25 inch groot en levert daardoor een kleine 5 centimeter in in vergelijking met de luxere Leons. Ook de functies van het multimediasysteem zijn wat beperkt: hoewel bluetooth en DAB+ aanwezig zijn, zijn MirrorLink en Apple CarPlay de grote afwezigen. Achter het stuur verwerkt Seat bij de Reference als enige ouderwetse klokken, want de overige versies krijgen daar een digitaal instrumentarium. Op het gebied van spiegels zijn er wisselende signalen. De binnenspiegel dimt zichzelf automatisch en de buitenspiegels laten zich met een druk op de knop bedienen. Deze zijn echter niet verwarmbaar en kunnen niet automatisch worden ingeklapt.

Op het gebied van rijhulpsystemen pakt Seat uit met een rijstrookbehoudassistent, helling wegrijassistent, E-Call noodoproepsysteem en een vermoeidsherkenner. Voor net iets meer dan €4.000 staat de Style Launch Edition op een nieuw baasje te wachten. Zoals eerder te lezen viel, zit deze net iets beter in zijn spullen en heeft hij als grootste pluspunt de 110 pk sterke 1.0 TSI. Is dat die meerprijs waard? De ruimere Sportstourer kost altijd €1.200 meer.