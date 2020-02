AutoWeeks Lucas Verbeke wint persprijs

Lucas Verbeke heeft de Culturele Persprijs Toerisme Vlaanderen & Brussel in de wacht gesleept. Dat doet hij met zijn reportage ‘Kunst van het genieten’ uit de AutoWeek Jaarspecial 2020. Hierin reist Verbeke per DS 3 Crossback af naar Vlaanderen waarna hij een, volgens de jury, ‘prachtige reportage’ maakt. In zijn verhaal behandelt Lucas drie grote Vlaamse Meesters terwijl hij diverse locaties in de Vlaamse steden en regio aandoet. De jury: “Lucas weet alles in een goed verhaal te gieten, plaatst elke schilder in zijn tijd en geeft daarbij de nodige kunsthistorische informatie. Dit alles gelardeerd met een sausje van culinaire middeleeuwse gerechten en een lambiekbier toe.”

Naast het sterke verhaal wordt Lucas geroemd om zijn mooie beelden en de hoeveelheid informatie die hij in het tien pagina tellende verhaal verwerkt. In de strijd om de Culturele Persprijs van Toerisme Vlaanderen & Brussel laat hij collega’s Ingrid Nies en Yvonnen Langenberg achter zich die op hun beurt aan de slag gingen voor het Magazine van KBO-PCOB en Vernissage Art Magazine. Vorig jaar ging onze huisfotograaf met een soortgelijke prijs naar huis voor zijn reportage ‘Van tragedie tot trekpleister’ die gepubliceerd werd in GTO nummer 3 van 2018. Lucas: van harte!