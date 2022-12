AutoWeek-lezers: 'Wegenbelasting dieselauto moet omlaag'

AutoWeek bestookt jullie regelmatig met prikkelende stellingen over uiteenlopende onderwerpen. Maar liefst bijna 10.000 AutoWeek-lezers reageerden op de stelling 'de wegenbelasting voor dieselauto's moet omlaag . Van de 9.928 mensen die reageerden was maar liefst 86 procent het eens met de stelling dat de wegenbelasting voor dieselauto's verlaagd zou moeten worden. 13 procent gaf aan het oneens te zijn, terwijl slechts één procent geen mening over de hoogte van de mrb voor dieselauto's bleek te hebben.

De stelling die we de AutoWeek-lezer voorlegden kwam niet uit de lucht vallen. Hij haakte in op de huidige hoge dieselprijzen. In de staart van de zomer was een liter diesel voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis duurder dan een liter benzine (E10). Hoewel de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs van een liter diesel nu weer onder die van een liter benzine ligt, is het uit financieel oogpunt nog altijd minder aantrekkelijk dan voorheen om een dieselauto te rijden. Er zijn tal van argumenten te bedenken om voor of tegen het verlagen van de wegenbelasting voor diesels te zijn. De een vindt een dieselmotor simpelweg een fijner karakter hebben, de ander ziet de zelfontbrander het liefst zo snel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen.

AutoWeek-lezer Racing Green vindt dat de mrb voor moderne dieselauto's met een Adblue-systeem omlaag moet, aangezien 'deze zeer schoon zijn'. Racing Green gaat zelfs zover te roepen dat 'diesel de toekomst heeft', met een hele discussie tot gevolg. Verder wist de reactie van AutoWeek-lezer L Baeke de tongen los te maken. L Baeke is van mening dat de hoge mrb voor diesel te rechtvaardigen is, omdat ermee getracht wordt het gebruik van diesels voor het rijden van korte afstanden te ontmoedigen. AutoWeek-lezer Wiseguy gaat nog verder en zegt dat de wegenbelasting juist omhoog moet. 'Dit is de tijd om diesel verder te ontmoedigen, want er komen veels te veel importdiesels het land in. Ontmoedigen is de beste en ook de enige succesvolle strategie voor een beter milieu.' Ook daar vonden diverse sitebezoekers weer wat van.

Welke stelling zouden jullie je mede-autoliefhebbers willen voorleggen? Laat ook dat vooral weten in de reacties!