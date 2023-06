Autoverzekering in zeven jaar tijd twee keer zo duur geworden

Haast alles wordt duurder en helaas is de autoverzekering geen uitzondering. Uit cijfers van Independer blijkt dat de gemiddelde premie voor een WA-autoverzekering nu twee keer zo hoog ligt als zeven jaar geleden. Een groot deel van die stijging vond afgelopen jaar plaats; ten sinds juni vorig jaar is de premie voor een WA-verzekering krap 20 procent gestegen. Bij WA+- en All Risk-verzekeringen zijn de stijgingen wat minder groot. Die werden in een jaar tijd respectievelijk 14,1 procent en 8 procent duurder. Overigens gingen de premies van 2016 tot 2017 nóg harder omhoog. WA+ werd toen in een jaar 23,2 procent duurder, WA 21,4 procent en All Risk 13,3 procent.

De gestegen premies houden volgens Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij Independer, grotendeels verband met gestegen herstelkosten. Ook speelt mee dat er vorig jaar ruim 10 procent meer verkeersongevallen waren dan een jaar eerder. "De premie ontwikkelt mee met de markt", aldus Dijcks. Overigens zijn er behoorlijke lokale verschillen. Zo gingen in het noorden van Nederland de premies gemiddeld harder omhoog. In Friesland, Groningen en Drenthe kwam er (alle soorten autoverzekering meegerekend) respectievelijk 16,2 procent, 15,9 procent en 15 procent bovenop. Op jaarbasis komt dat neer op tot €110 meer.

Bron: Independer

Autoverzekering duurst in Zuid-Holland

Zoals hierboven te zien is, zijn in Noord-Brabant de premies het minst hard gestegen. Ook Utrechters komen er relatief gunstig van af. Hoeveel de premies gestegen zijn, zegt nog niet waar je het duurst uit bent. Dat is namelijk niet in de drie noordelijkste provincies. In Zuid-Holland ben je nu gemiddeld €1.030 per jaar kwijt, in Noord-Holland €950 en in Utrecht €915.