Autoverkopen Rusland naar recordlaagte, Poetin wil meer prijscontroles

Sinds het wordt bijgehouden zijn er nog nooit zo weinig auto's verkocht in Rusland in één jaar tijd. Dat het slecht gaat met zowel de markt als de industrie aldaar, is niks nieuws. Wel leren vandaag meer over hoe slecht het er gaat. Maxim Sokolov, de topman van Avtovaz (een van de grootste spelers van de Russische auto-industrie), voorspelt een totale verkoop van tussen de 670.000 en 700.000 auto's. Dat is véél minder dan in het op één na slechtste jaar van de Russische automarkt, want toen werden er nog meer dan 1 miljoen auto's verkocht, zo schrijft persbureau Reuters.

Inmiddels wordt er gesproken over 'meer dan 60 procent' minder verkopen. Ter vergelijk: in 2012 gingen er nog ruim 3 miljoen auto's over de Russische toonbanken in een jaar tijd. De sancties die volgden op de annexatie van de Krim in 2014 zorgden echter al voor de eerste moeilijkheden, aldus Reuters. Hoewel de Russische autofabrikanten hard hun best doen om de productieaantallen hoog te houden, maken de dit jaar ingevoerde westerse sancties dat knap lastig. Zo werden er onlangs nog Lada's zonder airbags gebouwd, omdat de onderdelen uit het buitenland er simpelweg niet voor waren.

Minder klanten door mobilisatie

Het is niet zo dat er alleen weinig auto's worden verkocht omdat de industrie is ingekakt en tal van westerse fabrikanten het land verlieten. Ook de klandizie blijft weg. De koopkracht in het land daalde sinds het begin van de oorlog in Oekraïne stevig en de prijzen van auto's stegen - evenals de prijzen van allerlei andere producten. Daarbij zijn er door de mobilisatie überhaupt minder klanten.

Om te voorkomen dat auto's onevenredig veel hoger geprijsd worden, gaat ook Poetin zelf zich er nu mee bemoeien. Hij dringt er bij zijn regering extra op aan dat de prijsvoering door de auto-industrie wordt gecontroleerd. Om Poetin gerust te stellen zei Denis Manturov, handelsminister van het land, dat de gevestigde namen in de industrie - al dan niet met de hulp van subsidie - alle zeilen bijzetten. Én dat Moskvitsj aan het einde van deze maand weer gaat produceren...