Ford trekt zich ook volledig terug uit Rusland

Ford besloot vlak na de Russische invasie in Oekraïne zijn activiteiten in Rusland te staken, net als de meeste andere autofabrikanten die in Rusland vertegenwoordigd zijn. Nu trekt het zich geheel terug uit Rusland, door zijn minderheidsbelang in joint venture Ford Sollers te verkopen. Ford had daar een belang van 49 procent in en droeg in 2019 al de controle over Ford Sollers over aan het Russische Sollers. Met de verkoop van het belang komt onder meer de Ford Sollers-fabriek in Vsevolozhsk in handen van Sollers. Daar bouwde men tot begin dit jaar alleen nog bestelbusjes voor de lokale markt.

De Amerikaanse fabrikant schroefde in 2019 al zijn activiteiten in Rusland terug. Eerder bouwde Ford er onder meer de Mondeo en Focus en waren er nog meer fabrieken, maar vanaf dat jaar besloot het merk zich niet langer met personenauto's op de Russische markt te richten. De schade is in dat opzicht dus relatief beperkt. Ford zegt de optie te hebben om binnen vijf jaar zijn belang in Ford Sollers terug te kopen, mocht de 'wereldwijde situatie' dat toelaten.