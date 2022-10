In Rusland gaat men naar verluidt in december van start met de productie van auto’s van het merk Moskvitsj. Dat gebeurt in een fabriek die door Renault vanwege de oorlog werd achtergelaten.

Dat Rusland van plan is om het merk Moskvitsj nieuw leven in te blazen, weten we sinds mei. Veel details zijn er niet bekend, zoals dat gebruikelijk is met nieuws uit Rusland. Reuters meldt nu dat de Moskvitsj-productie in december van start moet gaan. Als basis zouden auto’s van het Chinese JAC worden gebruikt, al is dat niet meer dan een gerucht.

De voormalige Renault-fabriek bij Moskou is in handen van de Russische overheid, die door de herstart probeert wat banen te behouden. Voor dit jaar zou men op een bescheiden opstart met 600 auto’s hopen, maar volgend jaar moeten er al 50.000 auto’s van de band lopen in de fabriek. Daar zouden ook elektrische auto’s bij zijn, al weten we dus nog niet hoe die er dan precies - of ongeveer - uitzien.

Moskvitsj, of Moskvitch, of Moskvich, werd in 1930 opgericht. De tot nu toe laatste fabriek van het merk sloot in 2002 zijn deuren.