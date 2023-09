Autoverkopen augustus: inhaalslag lijkt bijna voorbij

De verkopen van nieuwe auto’s in Nederland trokken dit jaar behoorlijk aan, maar mogelijk is het einde van die opleving in zicht aan het komen. Afgelopen maand werd er een beduidend kleinere groei genoteerd dan in de maanden ervoor.

Na de verstoringen door corona en het wereldwijde chiptekort konden veel autofabrikanten dit jaar weer wat achterstanden in gaan lopen. Dat speelde een grote rol in de toename van het aantal verkochte auto’s vergeleken met vorig jaar. Mogelijk is die inhaalslag nu op zijn einde aan het raken, want in augustus nam het aantal verkochte auto’s met 18,6 procent toe ten opzichte van die maand vorig jaar, terwijl het in juli en juni nog ging om een toename van respectievelijk 30,7 procent en 38 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Bovag en RDC. Volgens de Bovag is duidelijk dat de groei van dit jaar begint af te zwakken. “Hoewel het aantal registraties al het hele jaar stevig in de lift zit lijkt daar nu langzaam een eind aan te komen. De laatste backorders worden ingehaald en de showrooms staan weer vol.”

In totaal zijn er afgelopen maand 23.459 nieuwe personenauto’s geregistreerd. 4,4 procent daarvan was een Tesla Model Y en daarmee was dat weer eens de populairste auto. 1.228 stuks gingen ervan over de (digitale) toonbank. Opvallend is overigens dat de Tesla Model 3 ook weer eens in de top 5 staat, waarschijnlijk hebben de prijsverlagingen van de afgelopen tijd hun vruchten afgeworpen en is er in één klap een verse lading deze kant op gekomen. Bij de merken was het niet voor het eerst Kia dat bovenaan eindigde. Kia verkocht 2.937 auto’s en pakte daarmee een marktaandeel van maar liefst 10,6 procent. Dat dankt het Zuid-Koreaanse merk vooral aan de Picanto en de Niro.

Top vijf automerken augustus 2023

Merk Verkoopaantal Marktaandeel Kia 2.937 10,6 procent Volkswagen 2.462 8,9 procent Toyota 2.454 8,8 procent Tesla 1.992 7,2 procent Peugeot 1.618 5,9 procent

Top vijf automodellen augustus 2023