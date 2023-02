Autoverkoop in Noorwegen zo goed als ingestort

De autoverkoop in Noorwegen is van de ene op de andere maand zo goed als ingestort. In december werden er nog krap 40.000 nieuwe auto's verkocht, in januari waren het er nog geen 2.000. Fiscale veranderingen lijken de belangrijkste oorzaak.

Begin dit jaar stonden we al even stil bij de automarkt van Noorwegen, omdat dat best een bijzondere is. Afgelopen jaar werden er ruim 174.000 nieuwe auto's verkocht, waarvan bijna 80 procent volledig elektrisch aangedreven was. Een ongekend EV-aandeel. Afgelopen jaar was bovendien de Tesla Model Y de nieuwe best verkochte auto ooit van Noorwegen op jaarbasis. Dat record was al sinds eind jaren 60 in handen van de Volkswagen Kever. Bijzondere ontwikkelingen dus in het Scandinavische land. Nu wederom, want in januari is de verkoop van nieuwe auto's er namelijk bijna geheel ingestort.

Het Noorse equivalent van de RDW, de OVF, meldt dat er in januari slechts 1.860 nieuwe auto's zijn geregistreerd. Sinds 1962, toch alweer 61 jaar geleden, was de januarimaand niet zo mager qua verkoop van nieuwe auto's. Het verschil met de maand ervoor, december 2022, is ook absurd; toen werden er 39.107 auto's verkocht. Ten opzichte van die maand is er ruim 95 procent af gegaan, vergeleken met vorig jaar januari gaat het om een daling van 76,6 procent. OFV-directeur Øyvind Solberg Thorsen zegt dat er wel gerekend was op een fikse daling in januari, maar dat dit alle verwachtingen te boven gaat. "Dat de aantallen zo laag zouden zijn, hadden waarschijnlijk niet velen voorzien."

Wat is er aan de hand en waarom werd er al rekening mee gehouden? In Noorwegen zijn diverse autobelastingen op de schop gegaan met ingang van 2023. Dat heeft geleid tot een enorme run op (vooral elektrische) auto's eind 2022 en zorgt er nu juist voor dat bijna niemand een nieuwe auto koopt. Vergelijk het met de decembermaanden hier in Nederland voorafgaand aan de bijtellingsstijgingen. Dit verschil is alleen wel héél groot. De Noren betalen voortaan ook btw op elektrische auto's die meer dan 500.000 Noorse Kronen (ruim €45.000) kosten. Ook worden er nu nieuwe tarieven geheven op basis van het gewicht van de auto's. Een Tesla Model Y is daardoor (afhankelijk van de gekozen versie) bijvoorbeeld omgerekend zo'n €2.000 tot €4.000 duurder dan vorig jaar.

Van de wél verkochte nieuwe auto's in januari was overigens 66,5 procent volledig elektrisch, dus dat aandeel ligt ook wat lager dan vorig jaar. Wel was een elektrische auto het best verkochte model: de Volkswagen ID4. De - uiteraard niet volledig elektrische - Toyota Yaris nam de tweede stek in, gevolgd door de Skoda Enyaq, Mazda MX-30 en de Volkswagen ID3. Het is volgens OFV nu spannend wat er de komende maanden gebeurt en of de verkopen dan weer wat aantrekken. Volgens TV2 is er inmiddels al aardige gekte op de tweedehandsmarkt ontstaan en worden er bosjes vrijwel ongebruikte auto's aangeboden die nog net in 2022 zijn geregistreerd. Ook dealers zouden met het oog op de prijsstijgingen behoorlijk wat auto's hebben ingeslagen voor de jaarwisseling en die nu 'met 2022-korting' aanbieden.