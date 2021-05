Autoverhuurders kopen tweedehandsjes wegens chiptekort

Autoverhuurders hebben een constante aanwas van nieuwe auto's nodig om het wagenpark actueel maar ook groot genoeg te houden. Zeker nu de coronacrisis over z'n hoogtepunt heen is en er dus weer meer auto's verhuurd zullen worden. Onder meer Hertz en Avis lopen in de VS echter tegen een nieuw probleem aan: de levering van nieuwe auto's is dermate verstoord door het wereldwijde chiptekort, dat de verhuurmaatschappijen naar een andere oplossing moeten zoeken. Ze kopen daarom sinds een tijdje jong gebruikte auto's in om hun wagenpark mee te verversen, meldt Automotive News.

De auto's worden vooral op veilingen in grote partijen gekocht. Ook koopt men auto's uit leasevloten op of uit voorraden bij dealers. In de VS zou het tekort aan nieuwe auto's inmiddels al voor een flinke stijging in de occasionprijzen hebben gezorgd. De kans is volgens analisten groot dat de verhuurmaatschappijen zelf niet veel financiële hinder van de situatie zullen ondervinden, maar dat consumenten vanwege het schaarsere aanbod hogere huurprijzen doorgerekend krijgen. Voor de verhuurders is het mogelijk zelfs gunstig, aangezien het aanbod kleiner is dan de vraag en consumenten dus mogelijk sneller bereid zijn om dieper in de buidel te tasten voor een huurauto.