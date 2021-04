Auto's in Nederland voor 98,3 procent gerecycled

In totaal zijn vorig jaar in Nederland 225.804 auto’s afgedankt (in 2019 waren dat er nog 234.384). Deze auto’s komen, al dan niet via garagebedrijven, terecht bij autodemontagebedrijven. Zij melden de auto af voor demontage en halen alle vloeistoffen uit de auto voor recycling door gespecialiseerde bedrijven. Veel onderdelen van een afgedankte auto zijn nog goed bruikbaar en krijgen een tweede leven. Bijvoorbeeld de startmotor, versnellingsbak en koplampen.

Na de demontage gaat het kale autowrak naar een shredderbedrijf. De shredderinstallatie vermaalt de auto tot kleine stukjes metaal en restmateriaal. De metalen, zoals ijzer, koper en aluminium, worden gescheiden en teruggewonnen voor de metaalverwerkende industrie. Het restmateriaal gaat voor verdere verwerking naar de post-shredderfabriek.

CO2-besparing

Dankzij verantwoorde en hoogwaardige autorecycling is vorig jaar in de autorecyclingketen 214,63 kiloton CO2 bespaard, tegenover 198 kiloton CO2 in 2019. Deze recycling is mogelijk dankzij de recyclingbijdrage van €35 die in 2020 per nieuwe auto in rekening gebracht werd. Dit jaar is de recyclingbijdrage €30 per auto. Vanaf 30 april geldt de recyclingbijdrage ook voor uit het buitenland geïmporteerde auto’s die een Nederlands kenteken krijgen.

Recycling van EV-accu's

Een apart verhaal is de recycling van accu's uit elektrische auto's. Een deel van deze accu's vindt een nieuwe bestemming, een groter deel wordt gerecycled. In 2020 is via ARN 121.020 kilogram aan lithium-ion accu's ingezameld (102.068 kg in 2019). Hiervan is 22.441 kilogram in aanmerking gekomen voor hergebruik in de vorm van bijvoorbeeld energieopslag en 98.579 kilogram is gerecycled.