Automobili Pininfarina B95 is krankzinnig snelle dakloze

Onlangs blikte Automobili Pininfarina vooruit op zijn toekomst met de Pura Vision, nu is het eerste volgens die designtaal ontworpen model er al. Dit is de Automobili Pininfarina B95, een zeer exclusieve en absurd snelle elektrische hypercar zonder dak.

Slechts ruim twee weken geleden pakte Automobili Pininfarina al even alle aandacht met een opvallend studiemodel, de Pura Vision, maar nu staan de Italianen opnieuw in de spotlights. Dit keer met een auto die ook werkelijk in (gelimiteerde) productie gaat en die enkele stijlelementen ontleent van de Pura Vision. In Monterey, waar momenteel de Monterey Car Week plaatsvindt, gaat het doek van deze Automobili Pininfarina B95. Een zeer bijzondere tweezitter met techniek die ons bekend voorkomt.

Hoewel de B95 - waarbij de B staat voor Barchetta en de 95 voor de leeftijd van het designhuis - qua uiterlijk wat invloeden van de Pura Vision heeft, grijpt hij technisch vooral terug naar de Battista. Die in 2019 gepresenteerde elektrische hypercar laat 1.900 elektro-pk's en 2.340 Nm los op het asfalt en die cijfers horen ook bij deze B95. De open tweezitter speert daarmee in 'minder dan twee seconden' van 0 naar 100 km/h en heeft een topsnelheid van 'boven de 300 km/h'. Opnieuw bekende cijfers, maar des te indrukwekkend dat deze open auto zonder volwaardige voorruit de wat conventionelere Battista kan evenaren.

Het is ook nog best een flinke jongen, met zijn 4,91 meter lengte en 2,04 meter breedte. Het gewicht meldt Automobili Pininfarina niet, maar reken maar dat dat ook behoorlijk aan de maat zal zijn. Er ligt immers een accupakket met een capaciteit van maar liefst 120 kWh in. Om het gewicht toch nog enigszins te drukken, is de koets geheel uit koolstofvezel opgetrokken en voor het chassis is veelvuldig gebruikgemaakt van aluminium. Koolstofkeramische remmen van Brembo met zes zuigers per remschijf moeten de boel weer snel tot bedaren kunnen brengen en om de 20- en 21-inch wielen (resp. voor en achter) zitten Michelin Pilot Sport Cup 2R-banden.

Het verwantschap met de Battista komt in het interieur van de Automobili Pininfarina B95 ook duidelijk naar voren. Sterker zelfs, het dashboard lijkt grotendeels ongewijzigd overgeheveld uit de Battista, al is het op sommige plekken iets meer opengewerkt. De kleurstelling van het interieur en het exterieur kan behoorlijk worden aangepast naar wens van de klant, want het gaat hier om een auto waarvan er geen een hetzelfde als een andere zal zijn. Er worden er ook maar tien van gemaakt, geheel volgens de smaak van de ongetwijfeld schathemelrijke mensen die 'm bestellen. Hoeveel zij kwijt zijn, is niet bekend. De Automobili Pininfarina Battista kost al rond de 2 miljoen, deze B95 gaat daar vermoedelijk nog overheen.