Pininfarina Battista: snelst sprintende auto ter wereld

Wie weleens in een elektrische auto heeft gereden, is ongetwijfeld op de hoogte van de directe vermogensafgifte van elektromotoren. De elektromotoren reageren vliegensvlug op input van het rechter pedaal, met veelal korte acceleratietijden tot gevolg. Zijn elektrische aandrijflijn levert de buitenissig sterke Pininfarina Battista de titel 'snelst accelererende productieauto ter wereld' op.

Wacht even, de Rimac Nevera was toch de snelst sprintende auto ter wereld? Inderdaad: was. De technisch aan die Kroatische super-EV gerelateerde Pininfarina Battista gaat nu met die titel aan de haal. De Rimac Nevera zoemt met met zijn 1.941 pk en 2.360 Nm sterke aandrijflijn in 1,85 tellen naar een snelheid van 97 km/h (60 mph). De Pininfarina Battista heeft in slechts 1,79 seconden diezelfde snelheid op de teller staan en is daarmee nipt sneller. In 1,86 beukt de Battista van Automobili Pininfarina naar de 100 km/h en degene wiens rugwervels deze versnelling aankunnen, kan in slechts 4,75 seconden vanuit stilstand de 200 km/h bereiken. De Rimac Nevera mag zich vooralsnog wel de elektrische auto met de hoogste topsnelheid ter wereld noemen.

De Pininfarina Battista mag zich naast de titel 'snelst sprintende productieauto ter wereld' nog een titel toe-eigenen. De Battista is namelijk ook de elektrische auto met de kortste remweg ter wereld. De extreme EV is in staat om vanaf een snelheid van 100 km/h binnen slechts 31 meter tot stilstand te komen. Waarom de Battista toch sneller is? Dat heeft ongetwijfeld te maken met zaken als stroomlijn en zaken als gewicht en de afstelling van de elektromotoren.

Onderhuids deelt de Pininfarina Battista techniek met zijn elektrische rivaal uit Kroatië. Sterker nog, de twee auto's staan op hetzelfde platform. Net als de Nevera heeft de Battista een 120 kWh accupakket en twee beresterke elektromotoren. Niet één, niet twee en ook niet drie, maar de vier elektromotoren zijn verantwoordelijk voor een vermogen van 1.927 pk en 2.340 Nm.