Pininfarina's elektrische SUV stukje concreter (Exclusief!)

Automobili Pininfarina heeft met de Battista een elektrische supercar in het aanbod, maar is ook voornemens zijn tanden ook in het deel van de automarkt de zetten waar de elektrische SUV de dienst uitmaakt. AutoWeek kan je een nieuwe set afbeeldingen laten zien van wat mogelijk die eerste SUV van Automobili Pininfarina wordt.

Eind 2019 gaf Automobili Pininfarina aan dat het in 2020 de Pura Vision Concept zou presenteren. Inmiddels is het eerste kwartaal van 2022 al lang en breed voorbij en heeft de fabrikant het studiemodel nog altijd niet gepresenteerd. Medio 2021 kon AutoWeek je al exclusief de eerste patentplaten van de Pura Vision Concept laten zien, maar het ontwerp van de auto lijkt inmiddels iets aangepast. AutoWeek heeft nu een nieuwe serie patenttekeningen opgedoken waarop een aangepast studiemodel is te zien.

Op de nieuwe tekeningen is te zien dat Automobili Pininfarina onder meer het front van zijn nieuwe concept-car heeft gewijzigd. De over twee laten verdeelde en niet aan elkaar geknoopte verlichting is ingeruild voor een over de gehele breedte van het front lopende lichtbalk. De voorbumper heeft grotere koelopeningen gekregen en we zien nieuwe hoog gepositioneerde camera's die dienstdoen als zijspiegels. Daarnaast is ook de vormgeving van de achterzijde ietwat concreter geworden. We nemen aangepaste achterlichten waar, alsmede een dakspoiler en vernieuwd bumperwerk.

Wanneer de Pura Vision Concept wordt gepresenteerd? Wie zal het zeggen. We mikken toch op een onthulling later dit jaar. Een van het studiemodel afgeleid productiemodel staat waarschijnlijk niet eerden dan in 2023 op de agenda. Automobili Pininfarina zet zijn nieuwe modellen op een samen met Bosch ontwikkeld modulair EV-platform. De reeds bekende Battista is gebaseerd op een andere auto: de Rimac Nevera.