Pininfarina Teorema Concept: virtueel en autonoom

Aan het Italiaanse designhuis Pininfarina kun je het ontwerpen van veel meer dan alleen auto's overlaten, maar nu heeft men zich toch weer op een auto gestort. De Teorema Concept is volgens Pininfarina van het formaat van een middenklasse stationwagon. Uiteraard oogt hij niet zo. Onder meer de heel lage neus, grote doorlopende raampartij en juist weer compleet gesloten achterzijde bepalen zijn zeer onconventionele uiterlijk.

Datzelfde geldt voor het interieur. Daar zijn in 'Drive Mode' vijf afzonderlijke zitplaatsen te vinden. In 'Autonomy Mode' en 'Rest Mode' veranderen vier van de zitplaatsen in een soort loungebanken en draait de voorste zetel om. Zo ontstaat er één gezellige zithoek. De Teorema is, je had het vast al geraden, in staat om volledig autonoom rond te rijden. Onderwijl kunnen de inzittenden op het glazen paneel boven hen naar allerlei zaken kijken die door Augmented Reality in de omgeving worden geprojecteerd, zoals informatie over bezienswaardigheden, ritgegevens en weerupdates. Je kunt echter ook gewoon een babbeltje maken met elkaar. Via aanraakgevoelige panelen in de flanken zijn 'knoppen' tevoorschijn te toveren die na aanraking oplichten. Daarmee laat de Teorama zich bedienen.

De 5,4 meter lange Teorema rust op een zogenoemd 'skateboardplatform'. Een EV-basis, die ontwikkeld is door het Duitse Benteler. Specificaties worden niet gegeven, maar het dient vooral ter illustratie hoeveel ruimtegebruik er mogelijk is in het interieur met een dergelijke basis. Waar Pininfarina in het bijzonder trots op is, is dat de Teorema 'volledig virtueel ontstaan is'. Daarmee bedoelt men ongetwijfeld dat al het ontwerpwerk op computers is gedaan, maar men heeft naar eigen zeggen ook zaken ontworpen door middel van Augmented Reality. Een fysiek model is dus nergens te vinden. Wie weet komt daar in de toekomst verandering in, als een merk dit concept zou willen uitwerken tot een productiemodel.