Automarkt Frankrijk: de cijfers van 2019

De jaarcijfers druppelen binnen en zo ook die van Frankrijk. Eerder keken we al over de grens bij Duitsland , België , Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk , dus nu is het hoog tijd om in kaart te brengen wat de Fransen kochten in 2019. Niet geheel verrassend zijn de 'eigen' merken het populairst.

Er werden in 2019 weer iets meer auto's op naam gezet in Frankrijk dan een jaar eerder. Maar liefst ruim 2,2 miljoen nieuwe auto's vonden een eigenaar. Een stijging van 1,9 procent ten opzichte van 2018. De grote winnaar is het uit eigen land afkomstige PSA Groupe, dat met haar diverse merken maar liefst 56,81 procent van de verkopen beslaat. Renault pakt samen met Dacia en Alpine een totaal van 24,81 procent. De Franse merken doen het zoals verwacht weer goed in eigen land.

Kijken we naar de losse merken, dan is Renault de absolute nummer één. Van maar liefst 407.134 nieuwe Renaults werd de sleutel overhandigd in 2019. Op de tweede plek staat Peugeot, met 379.582 auto's, gevolgd door Citroën met 235.110 stuks. Volkswagen presteert het beste van alle niet-Franse merken en staat met 149.105 stuks op plaats vier. Het Roemeense Dacia doet het ook goed in het land van haar moederconcern Renault en komt met 138.977 auto's op de vijfde plek.

De Renault Clio, waarvan afgelopen jaar de vijfde generatie op de markt kwam, wist van alle modellen de meeste kopers te trekken. De oude en nieuwe Clio waren samen goed voor 140.000 verkopen. De directe concurrent, de Peugeot 208, neemt de tweede plek in, gevolgd door de eveneens van PSA afkomstige Citroën C3. De Peugeot 3008 en de Dacia Sandero maken de top vijf compleet.

Elektrisch rijden is in Frankrijk, net als in België, nog niet zo populair als in Nederland. Ook hier geldt weer dat eigen makelij de Fransen het meest kan bekoren. De Renault Zoe voert de lijst aan met 18.818 verkochte exemplaren. De Tesla Model 3 wist 6.456 mensen te verleiden tot het trekken van hun portemonnee. De Nissan Leaf, BMW i3 en Kia e-Niro volgen op de derde, vierde en vijfde plek.