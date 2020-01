Autoverkoop België trekt aan, EV blijft achter

In België zijn afgelopen jaar meer auto's verkocht dan in 2018. De totale verkopen komen ook fiks hoger uit dan in Nederland. Opvallend is wel dat de Belgen duidelijk veel minder worden geprikkeld om de overstap naar elektrisch rijden te maken.

Januari is van oudsher de maand om de balans van het voorgaande jaar op te maken en daarbij kijken we uiteraard ook over de grens. Bij onze zuiderburen werden in 2019 maar liefst 550.003 nieuwe auto's verkocht; ruim 100.000 meer dan in Nederland. Het land telt met haar 11,4 miljoen inwoners aanzienlijk minder potentiële autokopers, wat het verschil des te opvallender maakt. De verkopen in België kwamen iets hoger uit dan een jaar eerder en 2019 moet alleen 2011 voor zich dulden qua verkoopcijfers.

In België was Volkswagen afgelopen jaar - net als in Nederland - het populairste merk. Dat blijkt uit cijfers van Febiac. Volkswagen verkocht 53.106 auto's in België, bijna een tiende van de totale verkopen. Op de tweede plaats staat Renault met 8,8 procent, gevolgd door Peugeot met 7,79 procent. In de top tien vinden we verder Mercedes (6,9 procent), BMW (6,66 procent), Opel (5,67 procent), Audi (5,67 procent), Citroën (5 procent), Ford (4,34 procent) en Dacia (3,96 procent).

Elektrisch rijden is in België lang niet zo populair als in Nederland. Dat blijkt ook wel uit het verkoopaandeel van Tesla. Waar dat merk hier in Nederland op plaats drie eindigde bij de populairste merken, staat Tesla in België op plaats 24. Het merk verkocht afgelopen jaar slechts 3.690 auto's bij onze zuiderburen. In België zijn er wel degelijk financiële prikkels om de aanschaf van een EV aantrekkelijk te maken, maar blijkbaar is dat nog niet voldoende voor een flinke verkoopimpuls. Ook het laadnetwerk loopt nog fors achter op dat van Nederland. De opmars van de EV blijft daar vooralsnog achter ten opzichte van Nederland.