Autobezit is in Nederland relatief een dure aangelegenheid. Iedere euro die je kunt besparen is er één. Het kan ook uitmaken waar in Nederland je woont. Er zijn namelijk nogal wat verschillen met betrekking tot de vaste lasten per regio.

Als je een eigen auto bezit, krijg je in ieder geval te maken met twee vaste kostenposten: de motorrijtuigenbelasting (bij het gros van de brandstofauto's) en de kosten voor een autoverzekering. De mrb wordt bepaald aan de hand van het gewicht van de auto, de brandstof en de provincie waar de eigenaar woonachtig is. Dat laatste kun je merken in je portemonnee. Per provincie verschilt het namelijk hoeveel mrb je kwijt bent. Daarbij wordt de premie van de autoverzekering ook bepaald aan de hand van waar je woont. Zo kunnen er nogal wat regionale verschillen ontstaan in de vaste lasten voor identieke auto's.

Provinciale opcenten

De 'provinciale opcenten' bepalen voor een groot deel hoeveel geld je kwijt bent aan mrb. Provincies bepalen zelf hoeveel procent van het basisbedrag mrb er aan provinciale opcenten bijkomt. Uit cijfers van het CBS over 2021 blijkt dat er behoorlijke verschillen zijn. Zo ben je in Groningen dit jaar het meest kwijt, want daar wordt een provinciale belasting van maar liefst 93,3 procent gerekend. Drenthe (92 procent) en Zuid-Holland zijn daarna het duurst. Je bent in Limburg, Utrecht en vooral Noord-Holland het minst kwijt.

Groningen 93,30% Drenthe 92,00% Zuid-Holland 90,40% Gelderland 89,50% Zeeland 89,10% Friesland 87,00% Flevoland 81,40% Overijssel 79,90% Noord-Brabant 78,40% Limburg 77,90% Utrecht 74,90% Noord-Holland 67,90%

Verzekeringspremie

Goed nieuws voor wie in Noord-Holland woont, zou je zeggen. Toch gaat die vlieger niet helemaal op. Als je bijvoorbeeld in Amsterdam woont, heb je kans dat je verzekeringspremie juist relatief weer heel hoog ligt en je daarmee het voordeel van een relatief lage mrb alweer verliest. De premie van een autoverzekering is namelijk onder meer afhankelijk van waar je woont. De reden daarvoor is betrekkelijk eenvoudig: niet elke woonplaats is even veilig. In de ene plaats vinden meer ongevallen plaats of worden er bijvoorbeeld opvallend veel auto's gestolen of in brand gestoken. Verzekeraars bepalen onder meer op basis daarvan hoeveel risico je loopt en koppelen daaraan een premie.

Uit onderzoek van Autoverzekering.nl bleek eerder dit jaar dat Den Haag wat dat betreft de duurste woonplaats is. Daar ligt de premie per jaar gemiddeld zo'n €120 hoger dan in de 'goedkoopste' grote stad: Groningen. Amsterdam staat op de tweede plaats, achter Den Haag, dus daar gaat het voordeel van de lagere mrb dus al ...

Waar ben je het goedkoopst uit?

Het is lastig te zeggen waar je precies het allergoedkoopst uit bent. Verzekeraars kijken namelijk niet alleen naar je woonplaats, maar ook naar de wijk waar je woont en soms zelfs specifiek naar de straat. Zoals gezegd speelt het diefstalrisico waar je woont een grote rol. Uit cijfers van CBS en de politie bleek in 2020 dat het risico op autodiefstal het laagst ligt in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Zeeland. Van die provincies wordt in Overijssel de laagste mrb gerekend, dus heb je daar - zeker buiten de grotere woonplaatsen - goede kans dat bovenop een relatief lage mrb ook de verzekeringspremie laag ligt. In de gemeente Dinkelland (Overijssel) werden in 2019 zelfs helemaal geen auto's gestolen, dus wie daar woont, is relatief zeer goedkoop uit. Op Texel is het diefstalrisico bijna het kleinst van heel Nederland én Texel hoort bij de goedkoopste provincie wat betreft mrb, namelijk Noord-Holland, dus daar zit je helemaal gebakken.