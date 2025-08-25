Nieuwe Audi Q3 Sportback: lager en altijd met een stekker

Kort na de introductie van de nieuwe Audi Q3 breiden de Duitsers het leveringsgamma uit met een tweede carrosserievariant. Dit is de nieuwe Audi Q3 Sportback. Die volgt het bekende recept op de voet.

Als je Audi een onbewaakt moment alleen laat met een SUV is de kans dat je hem als Sportback terugvindt aanzienlijk. Toen de eerste generatie Audi Q3 die in 2011 werd geïntroduceerd nog actueel was, bestond iets als een SUV van Audi met Sportback-toevoeging er nog niet. De tweede generatie Audi Q3 kreeg wél een Sportback-variant en dat was tevens de eerste zogenoemde 'coupé-SUV' van het merk. Audi vult nu een open plek in waarvan je wist dat hij ingevuld zou worden. Ook de medio dit jaar gepresenteerde nieuwe Audi Q3 heeft nu een Sportback-versie.

De nieuwe Audi Q3 Sportback volgt het Sportback-concept tot op de letter. Het is feitelijk een Q3 waarvan het dak vanaf de A-stijl sterker afloopt. Als gevolg van die volgens Audi dynamischer ogende lijn is de Q3 Sportback 2,9 centimeter lager dan de conventioneler gevormde Q3. Onderdelen als de koplampen, achterlichten en de bumpers zijn niet anders dan die van de normale Q3. Zonder de achterbank neer te klappen kun je in de Q3 Sportback net zoveel (488 liter) kwijt als achterin zijn praktischer gevormde broertje. Gooi je de achterbank plat, dan moet je in de Q3 Sportback genoegen nemen met 1.289 liter terwijl de minder gelikt gelijnde Q3 je trakteert op 1.386 liter.

Altijd plug-in hybride

Op de internationale motorenlijst van de Audi Q3 Sportback komen we een 150 pk sterke mild-hybride 1.5 benzinemotor en een 150 pk sterke 2.0 TDI tegen. Die twee motoren hoef je in Nederland niet te verwachten. Wél komt de Q3 Sportback als plug-in hybride e-Hybrid onze kant op. Die heeft een 177 pk sterke 1.5 TFSI die samen met een elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 272 pk. De accucapaciteit bedraagt 25,7 kWh en dat is voldoende voor een elektrisch bereik van 118 kilometer. Opvallend: de hogere Q3 komt met dezelfde aandrijflijn op enkele elektrokracht één kilometer verder.

De Audi Q3 Sportback is er vanaf €54.900, exact twee mille meer dan de reguliere Q3. Voor dat geld heb je de e-Hybrid als Pro Line. Voor €57.490 heb je 'm als Advanced edition met stoelverwarming, keyless entry en start, een achteruitrijcamera, adaptieve cruise control, Lane Departure Warning en climate control over drie zones. Bovenaan staat de S edition, die €59.990 kost. Die heeft de uitrusting van de Advanced edition, maar is aangekleed met het S line-pakket.