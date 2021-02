Audi RS3 LMS klaar voor TCR-races

Van de vorige generatie van de Audi A3 werd al een LMS gedoopte versie voor touringcarkampioenschappen ontwikkeld. Nu zet Audi dat voort met een dergelijke versie van de huidige A3. Opnieuw draagt de flink uitgebouwde Audi de naam RS3, maar laat je daar niet door foppen: met de productie-RS3 heeft deze auto weinig van doen. Zo ligt er in deze racer geen vijfcilinder; hoewel Audi enkel het maximale vermogen van 340 pk opgeeft, is het zo goed als zeker dat dat net als bij de vorige RS3 uit een stevig opgefokte 2.0 TFSI komt. Voorheen was dat in de uiteraard behoorlijk leeg gestripte Audi goed voor een 0-100 km/h-acceleratie die slechts 4,5 seconden in beslag nam. Een ander verschil met de reguliere RS3 is dat de LMS geen vier- maar voorwielaandrijving heeft.

Zoals gebruikelijk voor TCR-auto's is de koets enorm verbreed, zijn er tal van extra grote luchtinlaten en aerodynamische slimmigheden én prijkt er een enorme spoiler achterop. Uiteraard zal ook de ophanging, stuurinrichting en remmerij van een andere orde zijn dan je in straatlegale auto's kunt verwachten. Het is voor Audi te hopen dat het allemaal bij de diverse teams die zich in TCR-kampioenschappen begeven in goede aarde valt. De schoenen van de vorige RS3 LMS zijn niet zomaar te vullen, beseft ook Audi zich. Het benadrukt nog maar eens dat die in vier jaar tijd wereldwijd 1.051 races reed, wat leidde tot 279 overwinningen en 16 coureurstitels.