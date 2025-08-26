Audi RS3 'GT': Vijfcilinder-feest met een lach en een traan

Audi test met een extra heftige RS3 op de Nürburgring-Nordschleife. Dat belooft een vijfcilinder-feestje te worden, maar wel eentje waaraan een donker randje zit.

Met zijn inmiddels minstens 400 pk sterke vijfpitter komt de Audi RS3 bepaald geen vermogen tekort, maar er zit nog rek in de 2.5. Hier zien we naar verluidt de Audi RS3 'GT', die qua vermogen mogelijk 420 pk of zelfs 430 pk voorbijgaat. De RS3 GT belooft wat dat betreft een knaller van een topversie te worden, die bovendien dankzij aerodynamische extra's zoals canards en een dikke dakspoiler ook in de bochten nog wat beter wordt dan de 'reguliere' RS3.

Het is nog even koffiedikkijken wat de Audi RS3 GT verder nog extra in huis heeft. Wel lijkt het erop dat deze auto het knallende slotstuk voor de 2.5 TFSI wordt. De vijfcilinder valt vrijwel zeker ten prooi aan de Euro7-reglementen. Daarmee komt er niet alleen een einde aan de RS3 met vijfcilinder, maar überhaupt aan een lange traditie van Audi's met de heerlijk karakteristiek klinkende motoren. De Audi RS3 GT wordt mogelijk nog dit jaar onthuld.