Audi RS Q3 Sportback in beeld

Terwijl de concurrentie al jaren bezig is met SUV’s onder M- of AMG-label, heeft Audi tot nu toe geen RS Q7 of RS Q5 in het gamma. De enige RS-SUV was de RS Q3, een krachtig compact exemplaar dat binnen het RS-gamma een nogal vreemde eend in de bijt was.

Die auto krijgt nu een vervolg en wordt opgesplitst in twee carrosserievarianten. Van de reguliere Q3, die onlangs in Nederland is gearriveerd, is de RS-versie ook al gespot. Vandaag is het echter de beurt aan de snelle topversie van de ‘coupéversie’ die ook in de pijplijn zit. Die auto gaat wellicht Q4, maar waarschijnlijk Q3 Sportback heten. Het is een meer traditionele ‘coupé-SUV’ dan de Q8, met een langgerekte carrosserie en een vlak liggende achterruit. De RS-versie is te herkennen aan de grote luchtinlaten in de voorbumper en de kenmerkende, ovaalvormige stortkokers onder de achterbumper. Waar de vorige RS Q3 de enige RS-Audi was die het met één zo’n uitlaat moest doen, krijgt de nieuwe er ‘gewoon’ twee mee.

Qua techniek leunen de compacte SUV’s naar verwachting sterk op de reguliere RS3. Dat zou betekenen dat de auto de beschikking krijgt over een 2,5-liter vijfcilinder. In de RS3 en TT RS komt die eigenwijze motor op 400 pk en 480 Nm.