Audi prijst Q5 Sportback en gefacelifte Q5

Audi heeft de prijzen van de Q5 Sportback en de facelift van de reguliere Q5 bekend gemaakt. De SUV is er voortaan alleen in twee plug-in hybride varianten of als SQ5. De prijzen van de Q5 beginnen bij €67.580, de Q5 Sportback moet minstens €71.280 opbrengen.

Halverwege vorig jaar liet Audi de gefacelifte Q5 al zien. De Q5 Sportback beleefde vervolgens eind september zijn debuut. De facelift is er eentje van de klassieke stempel: de vorm van de koplampen, grille en voorbumper is meer in lijn gebracht met de rest van de Audi-familie, aan de achterzijde zijn OLED-achterlichten en een licht geretoucheerde achterbumper aanwezig. In het interieur verving men de draaiknop van het MMI-systeem voor een touchscreen. Nu is ook bekend wat Audi ervoor wil ontvangen. De reguliere Q5 is verkrijgbaar vanaf €67.580, de Sportback is er alleen vanaf de duurdere Advanced Edition en moet minimaal €71.280 opbrengen. Tussen vergelijkbare varianten van de Q5 en Q5 Sportback bedraagt het prijsverschil €2.200.

Het motorenaanbod is nu tamelijk overzichtelijk, want van de benzinemotoren zijn alleen de 299 pk sterke 50 TFSIe en de 367 pk sterke 55 TFSIe nog verkrijgbaar. Dieselen kan alleen met de 341 pk sterke SQ5 TDI. De prijslijst begint bij het uitrustingsniveau Pro Line, waarbij onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, led-koplampen en -achterlichten, de Audi Smartphone Interface en een achteruitrijcamera zijn inbegrepen. De Q5 Sportback is pas verkrijgbaar vanaf de Advanced Edition, die als extra’s onder meer virtual cockpit, MMI-navigatie plus en matrix led-koplampen heeft. Daarboven staat de S Edition, het enige uitrustingsniveau waarbij je ook kunt kiezen uit de 55 TFSIe. Bij dit uitrustingsniveau zijn het S-Line exterieur en interieur inbegrepen.

Prijzen Audi Q5

Model en motor Uitvoering Vermogen Prijs Q5 50 TFSI e Pro Line 299 pk €67.580 Q5 50 TFSI e Advanced Edition 299 pk €69.080 Q5 50 TFSI e S Edition 299 pk €70.580 Q5 55 TFSI e S Edition 367 pk €79.910 SQ5 TDI 341 pk €113.765

Prijzen Audi Q5 Sportback