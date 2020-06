Facelift voor Audi Q5

De huidige, tweede generatie van de Q5 die sinds 2017 in de showroom staat, moet het tot op heden met het Audi-design doen dat enkele jaren geleden actueel was. Inmiddels past Audi een iets afwijkend familiegezicht op zijn modellen toe, een ontwerpstijl die ook op Q-broers Q3, Q8 en de vorig jaar gefacelifte Q7 is te zien. Ook de middelgrote Q5 wordt nu besprenkeld met een verse Audi kruidenmix.

Hoewel de Q5 nog altijd herkenbaar is als Q5, is er op designvlak wel degelijk het een en ander gewijzigd. De tegenspeler van auto's als de BMW X3, Mercedes-Benz GLC en Lexus NX krijgt een nieuwe snuit waarbij een nieuwe, breder ogende en optisch minder ver omlaag doorlopende grille het beeld bepaalt. De grille, tenzij je voor de Advanced Line gaat, wordt voortaan opgebouwd uit trampeziumvormige delen in plaats van zilverkleurige lamellen en moet het zonder dikke omlijsting doen. Die omlijsting vulde tot voor kort de opening op tussen de koplampen en de grille, maar daartussen vinden we vanaf heden een stuk in carrosseriekleur gespoten bumper. Het ontbreken van de dikke omlijsting zorgt er eveneens voor dat er ruimte wordt gecreëerd tussen de grille en de motorkap. De ledkoplampen, matrix-ledkijkers zijn optioneel, zijn anders van vorm en zijn volgens Audi's huidige stijl ingedeeld. Dat betekent onder meer dat de dagrijverlichting aan de bovenkant van de unit een plek krijgt en opgebouwd is uit meerdere segmentjes.

Onderaan de zijkant nemen we een nieuw inzetstuk waar, een deel dat volgens Audi is bedoeld om de suggestie te weken van een grotere bodemvrijheid. Aan de achterzijde worden de nieuw ingedeelde en nu optioneel met OLED-techniek uitgeruste units met elkaar verbonden door een strook kunststof die met een optioneel pakket ook in het zwart valt uit te voeren. De gefacelifte Q7 kreeg tijdens zijn facelift een vergelijkbare strook aangemeten. Om terug te komen op de OLED-verlichting achter: Audi biedt drie versies aan met elk een andere indeling. Leuk detail: in de units zit een sensor die ervoor zorgt dat de alle OLED-segmenten oplichten als een achterligger de Q5 op minder dan 2 meter afstand nadert. Onderaan de kont treft men uiteraard een nieuwe bumper, een exemplaar met een diffuserachtig deel tussen de uitlaatpijpen.

Je had er vergif op kunnen innemen dat Audi ook de draaiknop van het MMI-systeem vakkundig uit de Q5 zou bikken. Dat doet het merk dan ook. Op de plaats waar deze bedieningsknop voorheen zat, zit nu een kleine opbergruimte. Het MMI-systeem is de meest actuele variant en is voor de Q5 dus helemaal nieuw. Het standaard MMI-display is met 10,1 inch groter dan voorheen, maar staat wel gewoon weer min of meer bovenop het dashboard. Wie Audi Virtual Cockpit Plus bestelt, krijgt een 12,3-inch groot uitgebreid digitaal instrumentarium achter het stuurwiel. Audi Drive Select is standaard, hetzelfde geldt voor het voorheen optionele Audi Pre Sense City.

Motoren

De vernieuwde Q5 komt uiteraard weer beschikbaar met een brede motorenmix, al komen op de Nederlandse leveringslijst net als sinds kort het geval is enkel de 50 TFSI-e en 55 TFSI-e plug-in hybriden te staan. De internationale motorenlijst zal daarnaast een tweetal 2.0 TFSI's en een drietal 2.0 TDI's omvatten. Handgeschakelde transmissies verdwijnen. Ook interessant: alle viercilinders worden voorzien van een 12V mild-hybrid systeem terwijl de zespitters, waaronder een 3.0 TDI, een 48V-systeem krijgen. De 2.0 TDI's zijn van de evo-familie en zijn dus uitgerust van twee SRC-katalysatoren. Audi bevestigt aan AutoWeek dat de SQ5 in de markten waar hij over een 347 pk sterke 3.0 TDI beschikt, ook deze motor zal behouden. Hier geldt ook dat deze variant niet naar Nederland komt, wij krijgen zoals gezegd alleen de twee plug-in hybride versies.