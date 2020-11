Dieselbeul Audi SQ5 strakgetrokken

Audi heeft de SQ5 vernieuwd. De sportieve topversie van de Audi Q5 is optisch helemaal in lijn gebracht met zijn medio dit jaar gefacelifte tammere broertjes en zusjes. De vraag is, komt -ie wel naar Nederland?

Highlights

341 pk en 700 Nm sterke monsterdiesel

0-100 km/h in zo'n 5 tellen

Optisch gemoderniseerd

Begin 2021 in Nederland

De in juni dit jaar gefacelifte Audi Q5 onderscheidt zich met een vernieuwde snuit en een licht gewijzigde achterzijde van de Q5 zoals die vier jaar geleden op de markt kwam. Aanvankelijk zouden alleen de plug-in hybride 50 TFSI e en 55 TFSI e naar Nederland komen, maar dat verandert. Audi brengt namelijk ook dieselbeul SQ5 naar ons land. Laat die sportiefste versie van de Audi Q5 nu ook nog eens zijn vernieuwd.

De SQ5 heeft sinds deze generatie Q5 in Nederland een 3.0 V6 TDI als krachtcentrale. Die voorheen 347 pk en 700 Nm sterke bonk dieselkracht is fijngeslepen en voldoet nu aan de Euro 6D Full-emissienorm die met ingang van 1 januari 2021 van kracht wordt. De 3.0 TDI verliest daarbij enkele pk's en levert nu 341 pk en 700 Nm. Dat vermogen wordt via een S tronic-automaat met acht versnellingen over alle vier de wielen verdeeld. Tot 85 procent van het vermogen kan naar de achteras worden gestuurd. In 5,1 tellen sprint -ie naar de 100 km/h. De topsnelheid is begrensd op 250 km/h. Het 48v mild-hybride systeem blijft uiteraard gewoon intact en dat betekent dat de SQ5 weer gewoon kan 'zeilen' met uitgeschakelde motor.

De SQ5 TDI krijgt dezelfde neus en kont als de reeds bekende Q5, al is de boel natuurlijk net even sportiever vormgegeven. Zo geeft Audi de sportiefste Q5 een S-sportonderstel met actieve dempers. Optioneel levert Audi een sportdifferentieel. Ook tegen bijbetaling leverbaar: luchtvering en 'dynamic steering'. 20-inch lichtmetaal is overigens standaard.

Goed nieuws voor de Nederlandse markt: de SQ5 TDI komt toch naar Nederland! Audi slaat het orderboek in december open. De eerste exemplaren worden in het eerste kwartaal van 2021 geleverd.