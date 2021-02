Audi prijst A7 40 TFSI en A6 Avant 50 TFSI e

Na zijn opwachting te hebben gemaakt in de Audi A6 komt de 40 TFSI ook in de A7 te liggen als de nieuwe instapmotor. De prijzen zijn meteen bekend. Daarnaast geeft Audi nu ook de prijs van de A6 Avant 50 TFSI e.

De toevoeging van de 40 TFSI betekent dat de instap-A7 voortaan beschikt over een 2.0 viercilinder die is uitgerust met mild-hybride techniek. Het blok levert 204 pk en 320 Nm en standaard is hij gekoppeld aan de zeventraps S tronic automaat met dubbele koppeling. De A7 40 TFSI is als Pro Line verkrijgbaar vanaf € 70.615. De Pro Line Plus en Pro Line S staan voor respectievelijk € 83.075 en € 84.805 in de prijslijst. Daarnaast zijn de prijzen van de plug-in hybride varianten van de A7 licht gewijzigd. De A7 50 TFSI e is er voortaan vanaf € 77.400 voor de Pro Line (was € 78.130) en de 55 TFSI e moet als Competition voortaan €98.850 opbrengen (was € 97.920).

Naast de prijzen van de verschillende varianten voor de A7 is ook de prijs van de A6 Avant 50 TFSI e bekend. Voorheen was deze mildere plug-in hybride variant alleen voorbehouden aan de sedan en moest de Avant het stellen met de 55 TFSI e. De prijs voor de A6 Avant 50 TFSI e Business Edition bedraagt € 74.330, een meerprijs van € 3.400 ten opzichte van de sedan. De toevoeging van de 50 TFSI e betekent overigens dat stekkeren met de A6 Avant voortaan € 8.070 goedkoper is dan bij de A6 Avant 55 TFSI e Competition, die minimaal € 82.400 kost. Audi heeft verder onlangs het accupakket van de TFSI e varianten herzien, wat betekent dat de elektrische actieradius groter is dan voorheen.