Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Ook AUDI heeft nu een elektrische SUV: dit is de AUDI E7X

Het blijft opmerkelijk

19
AUDI E7X
AUDI E7XAUDI E7XAUDI E7XAUDI E7XAUDI E7XAudi E7X Patent ChinaAudi E7X Patent ChinaAudi E7X Patent ChinaAudi E7X Patent ChinaAudi E7X Patent ChinaAudi E7X Patent China
Lars Krijgsman

Audi heeft al meerdere elektrische SUV's en nu heeft AUDI er ook een. Dit is de AUDI E7X!

Audi verkocht in China via twee joint-ventures al modellen die je in Nederland niet kunt kopen. Van verlengde versies van hier bekende modellen tot deze lel van een Audi Q6. Sinds kort heeft Audi in China een volledig nieuw submerk. Het heet AUDI - in kapitalen - en is volledig vrijgesteld van de bekende vier ringen. De E5 Sportback was het eerste model van het merk en kort nadat AUDI er met deze E SUV Concept op kunnen we je nu de tweede laten zien: de AUDI E7X. Daarbij staat de X ongetwijfeld voor het feit dat het een SUV is.

Audi E7X Patent China

Audi E7X.

De AUDI E7X is 5,05 meter lang, op een haar na twee meter breed en is 1,71 meter hoog. Zijn wielbasis: 3,06 meter. Wat afmetingen betreft is hij vergelijkbaar met de Q7, al heeft de AUDI E7X  wel 5 centimeter meer tussen de voor- en achteras en is hij enkele centimeters lager. In tegenstelling tot de Q7 is de E7X altijd elektrisch aangedreven. Tussen de door AutoWeek opgedoken informatie en foto's zit een achterwielaangedreven instapper die 408 pk sterk is, 2.526 kilo weegt en een topsnelheid van 205 km/h noteert. Hij heeft verder traditionele zijspiegels. De SUV verschijnt ook als E7X quattro. Die heeft een 408 pk sterk elektrohart achter en een exemplaar van 272 pk aan de voorzijde. Samen zijn ze goed voor 408 pk. Die ruim 2.580 tot 2.673 kilo zware SUV is goed voor een topsnelheid van 230 km/h . Deze quattro-varianten hebben in tegenstelling tot de instapper op stokjes geplaatste camera's die als zijspiegels fungeren.

De uiterlijke verschillen met de onlangs getoonde conceptuele vooruitblik op de AUDI E7X zijn minimaal. Net als de showauto heeft de E7X een lidar-achtige module vooraan het dak en is het front vrijwel gelijk aan dat van de E5 Sportback. Wat voor de E5 geldt, gaat ook op voor de AUDI E7X: hij komt niet naar Europa.

19 Bekijk reacties
Audi Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Audi

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Audi e-tron GT quattro e-tron GT | Achterklep, automatisch bedienbaar | Audi sound system | Audi virtual cockpit

Audi e-tron GT quattro e-tron GT | Achterklep, automatisch bedienbaar | Audi sound system | Audi virtual cockpit

  • 2025
  • 10 km
€ 99.990
Audi Q2 Pro Line | Audi smartphone interface | Cruise control (incl. speedlimiter) | LED-koplampen

Audi Q2 Pro Line | Audi smartphone interface | Cruise control (incl. speedlimiter) | LED-koplampen

  • 2025
  • 10 km
€ 41.390
Audi Q7 Pro Line S | Achterbank plus | LED-koplampen | Optiekpakket zwart plus

Audi Q7 Pro Line S | Achterbank plus | LED-koplampen | Optiekpakket zwart plus

  • 2025
  • 10 km
€ 113.650

Lees ook

Nieuws
Audi Q6 e-tron

Audi Q6 e-tron krijgt opfrisser: meer vermogen, lagere prijzen

Nieuws
Audi Q3 2.0 TDI 177pk quattro

Deze auto’s worden nét te laat youngtimer

Vergelijkende test
Audi 80 en Peugeot 304

Deze Duitse en Franse klassiekers bevestigen alle vooroordelen - Audi 80 versus Peugeot 304

Nieuws
Audi A2 (Illustratie: Larson)

De Audi A2 keert nu toch echt terug - Vooruitblik

Nieuws
Audi Q5 back to basics

Bij het samenstellen van een Audi Q5 moet je goed opletten - Back to basics

Lezersreacties (19)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.