Audi verkocht in China via twee joint-ventures al modellen die je in Nederland niet kunt kopen. Van verlengde versies van hier bekende modellen tot deze lel van een Audi Q6. Sinds kort heeft Audi in China een volledig nieuw submerk. Het heet AUDI - in kapitalen - en is volledig vrijgesteld van de bekende vier ringen. De E5 Sportback was het eerste model van het merk en kort nadat AUDI er met deze E SUV Concept op kunnen we je nu de tweede laten zien: de AUDI E7X. Daarbij staat de X ongetwijfeld voor het feit dat het een SUV is.

De AUDI E7X is 5,05 meter lang, op een haar na twee meter breed en is 1,71 meter hoog. Zijn wielbasis: 3,06 meter. Wat afmetingen betreft is hij vergelijkbaar met de Q7, al heeft de AUDI E7X wel 5 centimeter meer tussen de voor- en achteras en is hij enkele centimeters lager. In tegenstelling tot de Q7 is de E7X altijd elektrisch aangedreven. Tussen de door AutoWeek opgedoken informatie en foto's zit een achterwielaangedreven instapper die 408 pk sterk is, 2.526 kilo weegt en een topsnelheid van 205 km/h noteert. Hij heeft verder traditionele zijspiegels. De SUV verschijnt ook als E7X quattro. Die heeft een 408 pk sterk elektrohart achter en een exemplaar van 272 pk aan de voorzijde. Samen zijn ze goed voor 408 pk. Die ruim 2.580 tot 2.673 kilo zware SUV is goed voor een topsnelheid van 230 km/h . Deze quattro-varianten hebben in tegenstelling tot de instapper op stokjes geplaatste camera's die als zijspiegels fungeren.

De uiterlijke verschillen met de onlangs getoonde conceptuele vooruitblik op de AUDI E7X zijn minimaal. Net als de showauto heeft de E7X een lidar-achtige module vooraan het dak en is het front vrijwel gelijk aan dat van de E5 Sportback. Wat voor de E5 geldt, gaat ook op voor de AUDI E7X: hij komt niet naar Europa.