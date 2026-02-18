Sinds het einde van de Audi's TT en R8 heeft het merk geen volbloed sportcoupé meer in huis, maar daarin komt verandering. Ook al zet Porsche een streep door de modellen die er mogelijk verwant aan zijn.

Afgelopen najaar, vlak na de onthulling van de opvallende Audi Concept C, kwam de bevestiging van productieplannen. Er komt inderdaad een sportcoupé die op deze conceptauto is geïnspireerd, of eigenlijk beter gezegd een sport-CC met stalen klapdak. Het wordt een volledig elektrisch model en dan is de kans erg groot dat het een neef wordt van de nieuwe Porsche 718 Cayman en Boxter. Nu is de komst van die nieuwe 718 echter ineens allesbehalve zeker en dat roept ook vraagtekens op over de Audi.

In gesprek met DonauKurier komt Audi-topmen Gernot Döllner met geruststellende woorden voor wie vreest voor het lot van de nieuwe CC. Volgens hem staat die gewoon nog op de planning, ongeacht de plannen van Porsche. Daarmee bevestigt Döllner overigens nog alles behalve dat de Audi aan de 718 gerelateerd is. Mogelijk is dat überhaupt niet het geval en dan is het haast niet meer dan logisch dat Audi zijn plannen niet heroverweegt.

Porsche zou de ontwikkeling van de 718 mogelijk willen schrappen, omdat de kosten oplopen en de ontwikkeling te lang duurt. Mocht Audi inderdaad van deze basis gebruikmaken, dan wordt er in elk geval nog iets van terugverdiend binnen de Volkswagen Group en omdat een productieversie van de Concept C nog wel even op zich kan laten wachten, is eventuele vertraging ook minder erg dan bij de nu al lang verwachte nieuwe 718.