Audi A3 Sportback vernieuwd onderweg

Van 2013 tot en met 2018 was de A3 met afstand het populairste model van Audi in Nederland. De afgelopen drie jaar moest de Audi A3 de E-Tron of de Q4 e-tron voor zich dulden, maar dat neemt niet weg dat de compacte middenklasser voor het merk behoorlijk belangrijk is. De huidige generatie draait mee sinds 2020 en krijgt waarschijnlijk nog dit jaar een facelift. De vernieuwde Audi A3 Limousine konden we je eerder al laten zien en onlangs dook ook de bijgepunte S3 Sportback in het openbaar op. Nu kunnen we je de reguliere Audi A3 Sportback in gewijzigde maar nog altijd ingepakte vorm laten zien.

Audi neemt het bumperwerk van de A3 onder handen, maar de meeste aandacht lijkt uit te gaan naar het aanpassen van de verlichting. Zowel de koplampen als de achterlichten krijgen een nieuwe invulling. De achterlichten lijken dezelfde exemplaren te zijn als de units die Audi achter in de gefacelifte S3 Sportback schroeft. Ongetwijfeld voert Audi kleine wijzigingen door in het interieur. Reken onder meer op gemoderniseerde infotainment. Wat motoren betreft zetten we in op een breed scala aan al dan niet mild-hybride benzine- en dieselmotoren én ook de plug-in hybride smaken keren waarschijnlijk terug. De S3 overleeft de facelift dus ook en het kan haast niet anders dan dat de sportieve topversie RS3 eveneens blijft bestaan.