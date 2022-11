Audi's Nederlandse verkooptopper krijgt facelift

Met uitzondering van de twee jaar waarin de elektrische E-tron zich de populairste Audi van Nederland mocht noemen, is de Audi A3 sinds 2013 onafgebroken de aanvoerder in Audi's verkoopstatistieken. De huidige Audi A3 draait mee sinds 2020 en lijkt binnenkort een facelift te krijgen om de aandacht niet te zien vertrekken. Op deze foto's is de vernieuwde Audi A3 als Limousine al te zien, maar verwacht geen al te grote wijzigingen.

Tot en met 2012 was de A4 in Nederland Audi's absolute nummer één, maar sinds 2013 mag de Audi A3 zich in Nederland het populairste model van het merk noemen. Hoewel de elektrische Audi E-tron in 2019 en 2020 de A3 kortstondig van de troon stootte, ging Audi's alternatief voor auto's als de BMW 1-serie en Mercedes-Benz A-klasse in 2021 gewoon weer aan kop. Ook in de eerste tien maanden van dit jaar is het de A3 die bij Audi met 2.660 verkochte exemplaren aan de leiding gaat. Daarmee doet de A3 het in Nederland beter dan zijn Duitse tegenspelers: BMW verkocht dit jaar namelijk 1.000 stuks minder van de 1-serie en de A-klasse blijft tot op heden op net geen 1.900 stuks steken. Audi legt de A3 binnenkort op subtiele wijze op de snijtafel om het nu 2,5 jaar oude model actueel te houden.

Op deze spionageplaten is die gefacelifte Audi A3 als Limousine te zien, maar ga er maar niet vanuit dat Audi het model hardhandig vernieuwt. De ogenschijnlijk als S Line uitgevoerde Audi A3 Limousine op deze foto's krijgt getuige de camouflageplakkers vernieuwde bumpers. Aan de achterkant zie je daar het grootste bewijsstuk van. In de achterbumper zitten namelijk verticaal georiënteerde reflectoren in plaats van horizontale zoals op het huidige model. Intens. Audi heeft z'n logo's op neus en kont afgeplakt, wat doet vermoeden dat deze vervangen worden door de uiterst subtiel vernieuwde versie ervan die op de tot Q8 E-tron omgedoopte E-tron debuteerde. Zet verder in op vernieuwde infotainment.

Niet alleen de Audi A3 Limousine wordt straks vernieuwd, hatchbackversie A3 Sportback zal naar verwachting gelijktijdig worden gefacelift. Reken weer op diverse motorversies, waaronder de 30 TFSI en 35 TFSI met 110 pk sterke 1.0 en 150 pk sterke 1.5 en de plug-in hybride 40 TFSI e en 45 TFSI e's die momenteel voorbehouden zijn aan de A3 Sportback. Daarnaast keren de sportievere S3 en RS3 ongetwijfeld terug.