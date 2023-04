Aston Martin neemt klassieke aandrijflijnen weer deels in productie

Goed nieuws voor eigenaren van klassieke Aston Martins of mensen die graag een wel heel bijzondere aandrijflijn in hun auto lepelen. Aston Martin neemt namelijk delen van klassieke aandrijflijnen opnieuw in productie.

Dat Aston Martin heel ver wil gaan om zijn erfgoed in stand te houden, dat weten we al langer. Zo kwam het Britse merk drie jaar geleden met het bijzondere nieuws dat het in gelimiteerde oplage weer DB5's ging bouwen. De DB5 was op dat moment al 55 jaar uit productie. Om dat mogelijk te maken, stofte Aston Martin diverse oude bouwtekeningen af, al werd er bijvoorbeeld wel een moderne handgeschakelde vijfbak van ZF in gelegd. Het bleek een opmaat naar meer, want nu neemt Aston Martin ook voor de losse verkoop onderdelen opnieuw in productie en ook nog voor meerdere klassieke modellen.

Aston Martin gaat bijvoorbeeld weer motorblokken, cilinderkoppen en versnellingsbakken maken die al decennia niet meer nieuw gemaakt zijn. Het gaat om onderdelen voor de DB4, DB5, DB6 en 'enkele V8-modellen'. Welke onderdelen er allemaal precies bij horen, is nog niet bekend. Opvallend is dat er nu dus ook versnellingsbakken bij zitten, terwijl de eerdergenoemde nieuwe DB5's een modernere ZF-bak kregen. Volgens Aston Martin is het met hulp van ZF's heritage-afdeling mogelijk om nu ook de oude transmissies weer opnieuw uit te brengen. Alle informatie over de beschikbare onderdelen en wat het moet kosten is op aanvraag verkrijgbaar bij Aston Martin. Reken er maar op dat je er flink voor in de buidel mag tasten, maar het is wel een bijzondere kans.