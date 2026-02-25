Aston Martin schrapt honderden banen

Aston Martin schrapt tot 20 procent van zijn personeelsbestand. Het bedrijf, met ongeveer 3.000 werknemers, had het afgelopen jaar last van Amerikaanse en Chinese importheffingen.

Met de banenreductie verwacht Aston Martin, dat woensdag met jaarresultaten kwam, ongeveer 40 miljoen pond te besparen (zo'n 45,9 miljoen euro). Topman Adrian Hallmark noemde 2025 in een toelichting "een van de meest turbulente jaren van de afgelopen tijd" voor de luxe-automarkt. De vraag naar dit soort auto's werd volgens hem beïnvloed door toenemende geopolitieke onzekerheden en de importheffingen van de Verenigde Staten en China.

Tijdens de vorige banenreductie een jaar geleden schrapte Aston Martin 5 procent van het personeelsbestand, ongeveer 170 banen. Daarmee wilde de autofabrikant een einde maken aan de jarenlange reeks van tegenvallende resultaten. Dat lukte echter ook het afgelopen jaar niet. Het verlies is vorig jaar gestegen tot 493 miljoen pond, tegen 323,5 miljoen pond in 2024.

Onder leiding van de Canadese miljardair Lawrence Stroll, die het bedrijf in 2020 redde, moest de sportautofabrikant herstellen van de jarenlange verliezen en de schulden verminderen. Die pogingen zijn gedwarsboomd door onder andere productvertragingen, kwaliteitsproblemen en hogere Amerikaanse importheffingen.

Aston Martin waarschuwde vorige week al voor een groter verlies over 2025 vanwege die heffingen. "Ik wil Donald Trump niet de schuld geven van al onze ellende, maar hij speelde zeker een grote rol in de problemen waarmee we vorig jaar te maken hadden", zei Hallmark in een interview.