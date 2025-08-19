Zelfs als je een Skoda Octavia RS helemaal vol met opties hangt, heb je niet de allerdikste Octavia ter wereld. Die eer gaat naar de Ringbrothers Octavia, die veel meer met een klassieke Aston Martin DBS van doen heeft dan met een Skoda Octavia. En een beetje met Ford …

De Ringbrothers Octavia is één van de vele exclusieve primeurs tijdens de Monterey Car Week, en een voorbeeld van de aldaar erg populaire ‘restomod’. Waar het gros van de 'restomodders' echter gaat voor de Porsche 911 als basis, maakt het Amerikaanse Ringbrothers (leverancier van hot rod-onderdelen) de zeer originele keuze voor een Aston Martin DBS. En dan doelen we niet op die gladde, gestroomlijnde DBS die we sinds de eeuwwisseling in meerdere gedaantes hebben gezien, maar op het hoekige model uit de jaren 70.

Volgens Ringbrothers is er echt zo’n Aston als basis gebruikt en het bedrijf deelt zelfs ‘voor en na’-foto’s. Daarop valt echter vooral op hoezeer het nieuwe product afwijkt van het origineel. Daklijn, raamlijn, dashboard en zelfs de opening van de kofferbak is anders dan bij de echte DBS, waarmee er in feite een geheel nieuwe koets staat.

Die koets lijkt niet afkomstig van een Ford Mustang, al wordt online wel gewezen op het feit dat het eindresultaat – net als de originele DBS trouwens – best wat overeenkomsten heeft met die populaire Ford. Dat merk is ook de leverancier van de aandrijflijn, bestaande uit een handgeschakelde zesbak en een vijfliter Ford-V8 met een compressor van Harrop. Het resultaat levert meer dan 1.000 pk aan vermogen op, en in het bouwen van de auto is Ringbrothers naar eigen zeggen 12.000 uur geïnvesteerd. Heel gaaf allemaal, al kun je je afvragen of Ringbrothers er niet beter aan had gedaan om iets meer onderdelen van de originele DBS over te hevelen.