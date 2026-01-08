Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Wie bijbetaalt kan twee mensen zonder benen meenemen in Aston Martin Vanquish

Zitschaaltjes

3
Aston Martin Vanquish
Aston Martin Vanquish 2027Aston Martin Vanquish 2027Aston Martin Vanquish 2027Aston Martin Vanquish 2027Aston Martin Vanquish 2027
Lars Krijgsman

De huidige Aston Martin Vanquish en Vanquish Volante hadden tot op heden altijd slechts twee zitplaatsen. Daar komt verandering in, al zit je achterin het tweetal waarschijnlijk alleen lekker als je geen benen hebt.

De nog piepjonge Aston Martin Vanquish en het Vanquish Volante geheten open equivalent daarvan waren altijd tweezitters. De Britten zijn er vroeg bij en hebben het tweetal nu al klaargestoomd voor modeljaar 2027. De Aston Martin Vanquish en Vanquish Volante van modeljaar 2027 zijn beschikbaar met nieuwe opties om het in- en exterieur tot in de kleinste hoeken en nisjes aan je persoonlijke smaak aan te passen. Een van de nieuwe opties levert de twee Astons extra zitplaatsen op.

Aston Martin Vanquish 2027

In kleermakerszit achterin lijkt de enige optie, maar dan wordt je wel ingekapseld door dit fraai gestikte leer.

Hoewel: zitplaatsen... Aston Martin maakt zich niet de illusie dat volwassenen achterin een Vanquish of Vanquish Volante met de nieuwe optie prettig zitten. Het omschrijft de nieuwe optie dan ook als mogelijkheid om van de Vanquish en Vanquish Volante een 2+2 en dus geen volwaardige vierzitter te maken. Achter de voorstoelen van een Vanquish vond je voorheen altijd slechts wat opbergruimte voor - wie het wil - op maat gemaakte lederen tassen. Wie voor de 2+2 configuratie gaat, krijgt hier kleine maar ogenschijnlijk prachtig afgewerkte kuipjes voor wie heel klein van stuk is of simpelweg geen onderste ledematen heeft. Bij de Vanquish Volante heeft Aston Martin hetzelfde voor elkaar weten te krijgen. Ook hier zit je dus vooral acceptabel als je het zuigelingstadium net bent ontgroeid.

Meer ruimte

Ambieer je een Aston Martin en ben je iets meer begaan met je vrienden of puberende kinderen die er zo nu en dan in mee moeten? Dan kun je natuurlijk een DBX overwegen. Een gebruikte Aston Martin DBX heb je 'al' vanaf zo'n €140.000. Wil je wel het 'lage' van een Vanquish, maar toch iets rianter meubilair achterin? Dan is de Aston Martin Rapide jou op het lijf geschreven. In het uitgebreide occasionaanbod op AutoWeek.nl vinden we al een Rapide vanaf zo'n €60.000. Wie omkomt in smaak en geld, kan acht ton stuk slaan op de nooit in Nederland geleverde Taraf. Die advertentie is zéker een kijkje waard!

3 Bekijk reacties
Aston Martin Aston Martin Vanquish Supercars & Sportscars

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Aston Martin Vanquish Volante 5.2 V12 2026-01

Aston Martin Vanquish Volante 5.2 V12 2026-01

  • 2026
  • 88 km
€ 559.888
Aston Martin Vanquish 6.0 V12 Touchtronic | Carbon Exterior | B&O | Stoelventilatie | Subliem!

Aston Martin Vanquish 6.0 V12 Touchtronic | Carbon Exterior | B&O | Stoelventilatie | Subliem!

  • 2014
  • 69.723 km
€ 139.500
Aston Martin Vanquish Volante 6.0 V12 Touchtronic 2+2 | B&O - Carbon - Perfect!

Aston Martin Vanquish Volante 6.0 V12 Touchtronic 2+2 | B&O - Carbon - Perfect!

  • 2017
  • 40.820 km
€ 187.450

Lees ook

Nieuws
Aston Martin Vanquish 25 Shooting Brake

Aston Martin Vanquish als unieke Shooting Brake

Nieuws
Aston Martin Vanquish Volante

Aston Martin Vanquish Volante: open levensgenieter met machtige V12

Nieuws
Aston Martin Vanquish Volante

Aston Martin Vanquish gooit het dak eraf

Nieuws
Aston Martin Vanquish

Aston Martin Vanquish: dankzij V12 snelste serieproductie-Aston

Nieuws
Aston Martin Vanquish teaser

Aston Martin Vanquish maakt bijna heftige rentree

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (3)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.