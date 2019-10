Aston Martin DBS GT Zagato vanuit alle hoeken

Aston Martin komt opnieuw met afbeeldingen naar buiten van de bijzondere DBS GT Zagato. De auto is voor het eerst van buiten én van binnen te zien en gaat natuurlijk ook met zijn klassieke broertje op de foto. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, want één van de twee kopen kan simpelweg niet.

De DBS GT Zagato is Zagato’s variant van de DBS Superleggera. Zoals die auto de opvolger is van de Vanquish, zo is de Zagato-versie de opvolger van de Vanquish Zagato. Die auto verscheen in een reeks van maar liefst vier verschillende carrosserievarianten en er is geen ontkennen aan: de DBS GT Zagato lijkt op z’n voorganger. Zo komen de zeer speciale achterlichten min of meer overeen en is de introductiekleur in beide gevallen een sensueel rood.

Toch is de DBS Zagato een geheel nieuwe auto en ook dat is goed te zien. De gehele koest oogt wat gestrekter en er zijn talloze details die we nog niet eerder hebben gezien. De bijzondere neus is voorzien van unieke koplampunits en een zeer speciale grille met kleine, ruitvormige lamellen die zich kunnen sluiten om de stroomlijn te verbeteren. Heel apart is ook dat de nieuwste Zagato geen achterruit heeft, zodat het dak simpelweg aansluit op het achterdek.

Wie van glimmertjes houdt, wordt ongetwijfeld helemaal blij van het interieur. Het schitterende en van Z-logo’s voorziene leer wordt afgewisseld met gouden details. Dat moet je smaak zijn, maar past in ieder geval wel bij het eveneens van vele gouden details voorziene exterieur.

Inmiddels is ook duidelijk wat er onder de motorkap van de nieuwkomer ligt. Natuurlijk is dat net als bij de nieuwkomer een geblazen V12, maar in plaats van 725 stuks levert die in dit geval liefst 770 pk.

De Aston Martin DBS GT Zagato maakt onderdeel uit van wat Aston Martin de DBZ Centenary Collection noemt. Dat betekent dat de auto alleen wordt verkocht in combinatie met een nieuwe klassieker, de DB4 GT Zagato Continuation. Om de 60-jarige relatie tussen Aston Martin en Zagato te vieren worden er 19 van deze ‘setjes’ gebouwd, tegen een prijs van 6 miljoen pond (zo’n 6,7 miljoen euro) per stuk.