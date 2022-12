Giulia SWB Zagato: de langverwachte coupé van Alfa Romeo?

Zagato slingert via Instagram stories een teaser van de 'Alfa Romeo Giulia SWB Zagato' de wereld in. Mogelijk gaat het om de langverwachte, hoog in de markt geplaatste coupé van Alfa. Daarvoor was een samenwerking met Zagato tot op heden niet in beeld, maar nu wel. Naar verwachting wordt de auto in de eerste helft van 2023 gepresenteerd.

Voor wat duiding over de eventuele komst van een potente coupé van Alfa Romeo, verwijzen we je graag door naar dit artikel. In het kort: al sinds 2018 roept Alfa Romeo dat het met een nieuw model in de geest van de Alfa Romeo 8C komt. Later zou dat niet doorgaan, en weer later toch wel. Tot op heden werd de naam Zagato in het licht van die nieuwe, sportieve Alfa Romeo-coupé niet genoemd, maar nu is het dat Italiaanse designhuis dat een teaser de wereld in slingert voor de 'Alfa Romeo Giulia SWB Zagato'.

Mogelijk is dat de auto die we zullen kennen als 'de langverwachte Alfa Romeo-coupé'. Als dat zo is, verwachten we in de eerste helft van komend jaar te kunnen zien hoe de hier nauwelijks zichtbare auto er in zijn geheel uitziet. Op het warmmakertje zien we alleen een rode lijn, die naar alle waarschijnlijkheid de lichtstrip aan de achterkant moet voorstellen. Eerder schreven we dat hij een ontwerp geïnspireerd op de Alfa Romeo T33 Stradale uit de jaren 60 krijgt. Kijken we naar de achterkant daarvan, dan zien we in grote lijnen inderdaad dezelfde vorm. Wel zien we op de teaser een verhoging in het midden van de lichtstrip, waar de T33 Stradale midden bovenop zijn kont geen verhoging heeft.

Ingekorte Giulia Quadrifoglio als basis

Verder doet de naam die bij de teaser wordt genoemd vermoeden dat hij zijn basis deelt met de Alfa Romeo Giulia - en waarschijnlijk de 2,9-liter V6 uit de Giulia Quadrifoglio in zijn neus heeft. Wel krijgt de tweedeurs Zagato een kortere wielbasis, getuige de toevoeging SWB (short wheelbase). Verder ligt het in lijn der verwachting dat de krachtbron ervan gekieteld wordt voor een vermogen van meer dan 600 pk.

Voor definitieve waarden is het nog even - waarschijnlijk maximaal een half jaar - wachten. Alvast beginnen met sparen is daarbij niet nodig. We verwachten dat Alfa Romeo en Zagato de auto slechts in zeer kleine oplage zullen bouwen, dus de kans dat je er een (tegen zeer hoge prijs) kunt aanschaffen, is bij voorbaat zeer gering.