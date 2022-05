Zagato Mostro Barchetta: open monster

De naam Mostro is niet onbekend in de gelederen van Zagato. In 2015 presenteerde Zagato namelijk de dichte versie van de Mostro, die op zijn beurt geïnspireerd was op de Maserati 450 S Coupé Zagato 'Mostro' uit 1957. Zeven jaar later zet Zagato de zaag in het dak van de Mostro met als resultaat de Mostro Barchetta. De Barchetta heeft een lagere voorruit dan zijn dichte broer en achter de voorstoelen zijn twee rolbeugels gemonteerd die deels boven de voorruit uitkomen. De bovenste lijn van de zijruiten loopt schuin naar beneden over in het achterdek van de Barchetta, dat bestaat uit twee grote bulten. Het resultaat is een bijzondere mix van designelementen uit het heden en verleden.

Onderhuids is de Mostro Barchetta in ieder geval alles behalve ouderwets. Het chassis is opgetrokken uit koolstofvezel, waardoor de auto slechts 1.200 kilo in de schaal legt. Voor de krachtbron heb je twee opties uit het magazijn van Maserati: een atmosferische 4,2-liter V8 met 420 pk of de 3,0-liter Nettuno-V6 uit de MC20 met twee turbo's en 630 pk. Beide motoren laten het vermogen via een sequentiële zestraps versnellingsbak los op de achterwielen. Wat het geheel enigszins angstaanjagend maakt is dat er geen tractiecontrole op de Mostro Barchetta aanwezig is. Je zal het monster dus grotendeels zelf moeten temmen.

Binnenin de Mostro Barchetta tref je geen schermen aan. In plaats daarvan zit er voor je neus een vrij simpel stuurtje uit de racerij, een aantal analoge tellers en een knoppencluster voor de versnellingspook. Op het eerste gezicht lijkt het op het binnenste van een kitcar, maar het mooie leer en bijbehorende stiksels verraden dat er het nodige vakmanschap achter de Mostro schuilgaat. Net als de dichte versie bouwt Zagato slechts vijf exemplaren van de Mostro Barchetta. Die zijn allemaal bestemd voor goede klanten en verzamelaars van Zagato, dus vragen naar de prijs heeft helaas geen zin.