Aston Martin DBS Superleggera en Vantage in Bond-stijl

Aston Martin heeft de DBS Superleggera en de V8 Vantage langs Q gestuurd voor een lekker James Bond-sausje. De 007 Editions blikken zowel vooruit op de nieuwe Bond-film 'No Time to Die' als terug op de film 'The Living Daylights'.

De aankomende Bond-film 'No Time to Die' is alweer de 25e film in de bekende reeks over agent 007 en daar moet natuurlijk uitgebreid bij worden stilgestaan. Bond is uiteraard fervent Aston Martin-rijder en dat is in de volgende film al helemaal het geval. Daarin komen maar liefst vier Astons voor: de DB5, de oorspronkelijke V8 (zoals uit de film The Living Daylights uit 1987), de DBS Superleggera en de Valhalla. De DBS Superleggera die we hier zien, is dus vooral een vooruitblik op de nieuwe auto van Bond, de Vantage is een eerbetoon aan de V8 uit 1987.

Dat de Vantage teruggrijpt op de geschiedenis is in de eerste plaats goed te zien aan de ski's op het dak. In de film van 33 jaar geleden reed Bond in een achtervolgingsscène met zijn V8 Vantage namelijk door de sneeuw met aan weerskanten van de auto gele ski's. Verder zijn de gele accenten rondom een verwijzing naar deze ski's, terwijl de diffuser verwijst naar de raketaandrijving van de oude Bond-auto. In de middentunnel zien we nog een bedieningspaneel zitten met daarop de gadgets van de filmauto uit 1987, zoals de raketmotor, lasers en dus ook het skisysteem. Om het allemaal nog wat specialer te maken, heeft Q By Aston Martin de Vantage ook voorzien van een compleet nieuwe grille en uiteraard prijken er overal 007-logo's.

De DBS Superleggera is zoals gezegd een auto waarbij in dit geval niet zo zeer wordt teruggekeken, maar juist wordt vooruitgeblikt op de komende Bond-film. Dikke kans dus dat we Bond in een redelijk vergelijkbaar uitgevoerde DBS Superleggera aan het werk zullen zien in de film die in november moet uitkomen. De auto oogt vergeleken met voorgaande moderne Bond-Astons vrij donker, met Ceramic Grey als basiskleur en de zwart uitgeslagen koolstofvezel accenten. Ook in het interieur is het een donkere bedoening, ondanks de rode stiksels. Al met al oogt het in elk geval wel strak en ook hier laten diverse 007-logo's er geen twijfel over bestaan dat je hier met een Bond-auto te maken hebt.

Van de DBS Superleggera 007 Edition worden er overigens maar 25 gemaakt, om het lekker exclusief te houden. Eén voor elke Bond-film dus. De DBS moet in deze uitvoering omgerekend €308.601 kosten (Britse prijs). De Vantage gaat als 007 Edition niet weg voor minder dan €178.031.