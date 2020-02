Apex AP-0 laat neus zien

Het Britse Apex Motors voegt tijdens de Salon van Genève een tweede auto aan zijn straatlegale portfolio toe. Na de AP-1 uit 2019 ontmoeten we volgende week de AP-0. De eerste teaser liet het bijzondere zijaanzicht zien, waarbij de op een Formule-1 auto gebaseerde haaienvin gelijk opviel. Nu krijgen we een duidelijker beeld van de gestroomlijnde neus. Precies in het midden van de voorkap is een inkeping gemaakt waardoor de lichtgewicht sportauto nog beter gestroomlijnd is. De bijzondere (digitale) zijspiegels worden op de voorste wielkasten gemonteerd.

De lichtgewicht hypercar is, zoals we ondertussen van dit soort projecten gewend zijn, volledig elektrisch. Over de aandrijflijn wordt nog niks bekend gemaakt. Wel maakte Apex eerder bekend dat de AP-0 slechts 1.200 kilogram gaat wegen. De AP-0 wordt naast de minstens zo extreme AP-1 geparkeerd. Die extremist is goed voor 406 elektrische paardenkrachten op een leeggewicht van 620 kilogram. Binnen 2,5 seconden zit die AP-1 vanuit stilstand op de snelheid van 100 km/h.