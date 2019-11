'Amper kennis over rijhulpsystemen leidt tot onveilige situaties'

Consumenten en overheden hebben te weinig kennis over de werking van rijhulpsystemen en dat leidt tot risicovolle situaties, blijkt uit een rapport dat donderdag is gepubliceerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De onderzoeksraad stelt dat auto's die van nog niet uitontwikkelde rijhulpsystemen voorzien zijn vaak al op de openbare weg terechtkomen. Ook weten bestuurders vaak niet wat deze systemen wel of niet kunnen. Daardoor kunnen risicovolle situaties ontstaan. "De bestuurder denkt te kunnen vertrouwen op deze systemen, maar is op zichzelf aangewezen als er iets misgaat", aldus de onderzoeksraad.

Verder is er onvoldoende aandacht voor de werking en de beperkingen van rijhulpsystemen bij het leveren van een nieuwe auto aan de klant. Ook bij software-updates krijgen automobilisten onvoldoende voorlichting. Het gevolg hiervan is een gebrek aan kennis bij de bestuurders over deze systemen.

'Een goede uitleg aan bestuurders is noodzakelijk'

"We zien dat sommige automobilisten niet zelfstandig de systemen gaan gebruiken zonder dat zij een goed uitleg hebben gehad", aldus Mark Maaskant van Prodrive Academy, een bedrijf dat verkeersveiligheid- en gebruikerstrainingen verzorgt.

"Na een goede uitleg begrijpen bestuurders de voordelen en leren zij de systemen te gebruiken. Dit sluit aan bij wat er wat ons betreft beter moet rondom ADAS: Uniforme bediening ,uniforme benaming, veel betere feedback aan de bestuurder of het systeem aan of uit staat en betere uitleg aan bestuurders."

De stelling dat fabrikanten hulpsystemen gebruiken die nog niet uitontwikkeld zijn, deelt Maaskant volledig, maar vraagt zich tevens af of dit erg is. "We zitten nu op level 2 van de vijf niveaus van rijtaakondersteuning en de ontwikkeling kan alleen maar sneller gaan als je ADAS gebruikt, de fouten en het overrulen door de gebruiker daarvan meet en analyseert. Deze informatie kan je gebruiken om de systemen beter te maken en deze van update voorzien. Die technologie is allemaal aanwezig."

'Rijhulpsystemen zijn vaak nog een black box

Ongeveer de helft van de nieuwe auto's is voorzien van rijhulpsystemen zoals een noodremsysteem een adaptive cruiscontrol. Maar overheden hebben weinig kennis over de systemen, stelt de onderzoeksraad. "Bij toelating van nieuwe auto's op de openbare weg, heeft de overheid onvoldoende toezicht op de werking van nieuwe systemen in verschillende omstandigheden. Hierdoor is niet helder of het systeem daadwerkelijk doet wat het moet doen." Daarnaast ontbreekt het aan goede monitoring en evaluatie van deze systemen. "De politie kan de gegevens na een ongeval vaak niet uitlezen en het is niet altijd bekend in welke auto's deze systemen zitten."