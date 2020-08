Ambitieus: Mullen MX 05

Begin vorig jaar vingen voor het eerst iets op van Mullen Technologies, een in de Amerikaanse staat Californië gevestigde start-up die tijdens de New York International Auto Show de Dragonfly K50 liet zien. Die K50 is een elektrische coupé van de Chinese fabrikant Qiantu, maar daar gaat Mullen Technologies natuurlijk nooit grote aantallen van verkopen. Veel interessanter is deze MX 05, een elektrische cross-over die op relatief korte termijn al in productie moet gaan.

De MX 05 is een elektrische SUV die een accupakket met een capaciteit van maar liefst 100 kWh in zijn bodem krijgt. Daarmee moet de MX 05 - de naam zorgt bij Mazda mogelijk voor wat ergernis - ruim 480 kilometer ver kunnen komen. Een sprint vanuit stilstand naar 97 km/h (60 mph) is in 2,9 seconden voorbij. Mullen belooft daarbij dat het accupakket in 30 minuten tot 50 procent opgeladen kan zijn, al geeft het bedrijf verder weinig informatie over de auto vrij. Wel zegt Mullen dat het zijn modellen baseert op 'reeds bestaande auto's'. Het is niet ondenkbaar dat de MX 05 zijn platform ontleent van de Chinese fabrikant Qiantu.

Mullen Technologies wil de MX 05 al in 2022 op de markt brengen. Dankzij een lening van 135 miljoen dollar zegt de Amerikaanse fabrikant samen met zijn partners in staat te zijn een fabriek op poten te zetten. Daarnaast kondigt de onderneming een fusie aan met Net Element, een beursgenoteerd bedrijf dat zich onder meer heeft gespecialiseerd in mobiele financiële transacties.