Oud is de Alfa Romeo Tonale nog lang niet, maar met een leeftijd van ruim drie-en-een-half jaar is de tijd wél rijp voor een facelift. Die krijgt de Tonale dan ook. De vernieuwde Alfa Romeo Tonale brengt geen schokgolf teweeg.

De laatste Alfa Romeo die nog onder de vleugels van Fiat Chrysler Automobiles werd ontwikkeld wordt in februari vier jaar oud. We hebben het dan natuurlijk over de Tonale, een cross-over die ver buiten Europa ook een Hornet geheten broertje heeft van Dodge. De Tonale was de eerste nieuwe Alfa Romeo sinds de introductie van de Stelvio in 2016 en heeft inmiddels de Junior als aanzienlijk jonger broertje. De Alfa Romeo Tonale krijgt nu een opfrisbeurt, maar daar moet je niet teveel van verwachten.

Dat de Alfa Romeo Tonale geen ingrijpende facelift krijgt om hem optisch in lijn te brengen met de veel jongere Junior, komt natuurlijk doordat zowel de Tonale als de Junior vormgegeven zijn als typische Alfa's. Dat betekent: relatief platte koplampen, ertussen de scudetto en een riante hoeveelheid afgeronde vormen. Het optische nieuws speekt zich voornamelijk aan het de voorkant af.

De koplampen blijven ongewijzigd, al vult Alfa Romeo de ruimte tussen de kijkers en de grille op met meer gaaswerk dan voorheen. Ook met betrekking tot de grille en het daarin geplaatste Alfa-logo is nieuws te melden. De grille is voortaan gevuld met horizontale lamellen en is aan de onderzijde 'afgeknipt'. Hij loopt dus minder ver omlaag door dan voorheen en is omlijst met een dikkere zwarte rand. Het bumperwerk aan weerszijden van de grille is voorzien van twee extra openingen. Het Alfa Romeo-logo is voortaan kleurloos, net als aan de achterzijde. Ook nieuw: het complete onderste deel van de voorbumper. Opvallend daarbij: de kentekenplaat is niet meer uit het midden geplaatst.

Volgens de Italianen heeft de Alfa Romeo Tonale zowel voor als achter een grotere spoorbreedte, wat betekent dat de wielen verder uit elkaar staan. Over de wielen gesproken: er zijn nieuwe 19- en 20-inch grote exemplaren beschikbaar. Aan de achterzijde nemen we geen noemenswaardige verschillen met het origineel waar. Alfa Romeo introduceert verder drie nieuwe lakkleuren: Rossa Brera, Verde Monza en Giallo Ocra.

De wijzigingen die Alfa Romeo in het interieur van de Tonale doorvoert, blazen je vast niet omver van verbazing. Er zijn nieuwe kleurencombinaties en bekledingen voor de afwerking van het binnenste beschikbaar, waaronder sportstoelen met rood geribd leer of zwart-wit alcantara. Het grootste visuele nieuws: de keuzehendel voor de automaat maakt plaats voor een ronde draaiknop.

Plug-in hybride

De Alfa Romeo Tonale was er tot voor kort als 130 pk en 160 pk sterke mild-hybride én als 280 pk sterke plug-in hybride. De mild-hybride versies verdwenen onlangs al uit het leveringsgamma en vooralsnog maakt Alfa Romeo alleen melding van de Plug-in Hybride versie. Die was 280 pk sterk, maar is na een gang door de Euro 6E Bis-homologatiemolen teruggeschroefd naar 270 pk. Volgens Alfa Romeo is de vermogensafgifte sneller en gelijkmatiger en is de overschakeling tussen benzinemotor en elektromotor minder merkbaar.

Prijzen van de vernieuwde Alfa Romeo Tonale hebben we nog niet. De pre-faceliftversie is er als 280 pk sterke plug-in, uitgevoerd als Business Edition, vanaf €49.950.