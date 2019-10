Alfa Romeo Tonale mogelijk gelekt

Op een Frans forum duiken drie beelden op van de splinternieuwe Alfa Romeo Tonale. We moeten er echter bij zeggen dat sommige elementen ons doen twijfelen. Zo zijn de ramen wel heel erg donker geblindeerd, wat doet vermoeden dat het nog een auto in een (vergevorderde) ontwikkelingsfase is. Bovendien staat hij tussen auto’s van allemaal andere merken. Zo zien we op de achtergrond een Volvo XC40, een BMW X2 en een Audi Q3. Toevalligerwijs zijn dit allemaal concurrenten, wat weer doet vermoeden dat Alfa Romeo een soort intern onderzoek deed in een geheime setting om te kijken hoe de auto het in vergelijking met zijn concurrenten doet.

De kans is groot dat we de nieuwe Italiaan in vrijwel productierijpe vorm hier zien, maar we steken er onze hand niet voor in het vuur. Mocht dit de echte Tonale zijn, dan houdt Alfa Romeo stevig vast aan zijn concept. Waar de achterlichten wel de drie ‘boogjes’ krijgen, blijven die echter aan de voorkant in de koplampen weg. Verder wordt de neus door veel gaaswerk gecontrasteerd. Wat de eventuele R-aanduiding op de kentekenplaten betekent, durven we niet te zeggen. De auto zou volgend jaar op de markt verschijnen. Mogelijk ontmoeten we de auto nog voor de jaarwisseling.