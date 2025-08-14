Alfa Romeo Tonale biedt voor €1 extra heel veel lekkers

Het leveringsgamma van de Alfa Romeo Tonale is niet zo uitgebreid meer als eerder. Tot voor kort stond de momenteel enkel als 280 pk sterke plug-in hybride leverbare Alfa Romeo Tonale als 160 pk sterke Hybrid en als 280 pk krachtige Plug-in Hybrid op de prijslijst. Momenteel is de Tonale enkel als Plug-in Hybrid te bestellen en ook nog slechts in twee uitvoeringen. Hij is er vanaf €49.950 als Edizione Business en vanaf €57.000 als afgeladen Veloce. Voor slechts één euro extra biedt de instapper nu opeens heel veel extra verwennerij.

Wie bij het bestellen van zijn Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Edizione Business - zeg dat eens een paar keer snel achter elkaar - één euro extra neertelt, krijgt in één klap twee optiepakketten: het Premium Pack en het Winter Pack. Dat die optiepakketten hand in hand gaan, is niet verrassend. Het Premium Pack is normaliter namelijk alleen te bestellen in combinatie met het Winter Pack. Het Premium Pack kost gewoonlijk €1.995 en brengt lederen bekleding, elektrisch geventileerde voorstoelen, viervoudig elektrisch verstelbare lendensteunen, hoogglans zwarte raamomlijsting en uitgebreide sfeerverlichting naar de SUV. Het Winter Pack kost normaal €500 en brengt stoelverwarming voorin, een verwarmbaar stuurwiel én verwarmde ruitensproeiers naar de Tonale. Buiten is het tegenwoordig geregeld dertig graden, maar voor één euro extra ben je met de Tonale al helemaal klaar voor de winter.