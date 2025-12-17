De Alfa Romeo Tonale was het laatste kunstje van Alfa voordat moederbedrijf FCA opging in Stellantis. Dit vroege exemplaar is met afstand de goedkoopste van Nederland, hoewel daar een duidelijk reden voor is.

De Alfa Romeo Tonale werd gepresenteerd in 2022. Dat was ruim na het samengaan van FCA en PSA tot Stellantis, maar de Tonale kwam nog wel helemaal onder FCA tot stand. Daarmee is hij in toenemende mate een vreemde eend in het Europese aanbod van Stellantis, dat sinds de oprichting van dit bedrijf logischerwijs probeert om zoveel mogelijk verschillende modellen op dezelfde platformen te plaatsen.

Voor Alfa-liefhebbers van de oude stempel is de FCA-basis ongetwijfeld een voordeel. Zij herkennen verschillende knopjes, schakelaars en andere details uit eerdere Alfa’s, waar je dat soort gelijkenissen bij de nieuwere Junior vooral bij Peugeot en Opel moet zoeken. De Tonale heeft ook een typisch Alfa-design en kreeg aanvankelijk zelfs die unieke, uit het midden geplaatste kentekenplaat mee, hoewel dat onderdeel door regelgeving bij de facelift werd geschrapt.

Met die verse neus mag de Tonale het weer een tijdje gaan proberen. De prijzen zijn zelfs ook iets gedaald en zo’n Tonale heb je nu voor €46.700. Qua aandrijflijnen houdt Alfa Romeo het bovendien lekker simpel in Nederland: de Tonale is inmiddels altijd een plug-in hybride.

Wil jij dat nou niet, vind je die oude neus gewoon mooier of wil je simpelweg gen 50 mille spenderen aan je nieuwe auto, dan is er altijd nog de occasionmarkt. 3,5 jaar na de marktintroductie van het model zijn er meer dan genoeg gebruikte Tonales te vinden. In de occasionhoek van AutoWeek.nl treffen we op het moment van schrijven 141 exemplaren aan, waarvan er 63 overblijven als we de zoekterm ‘PHEV’ toevoegen. De rest is voorzien van de 1.5T (mild-)Hybrid aandrijflijn met 130 of 160 pk, maar altijd gekoppeld aan een automaat.

60.000 kilometer per jaar

Zo’n niet-PHEV-exemplaar heb je al voor minder dan €25.000, blijkt na een snelle sorteerronde. De met afstand goedkoopste Tonale kost op het moment van schrijven €22.900, maar dat heeft een reden. Er staat namelijk al 176.517 kilometer op de klok, best veel voor een auto die in januari 2023 pas voor het eerst een (meteen Nederlands) kenteken kreeg. Er is dus minimaal 60.000 kilometer per jaar mee gereden, maar waarschijnlijk nog meer aangezien de auto al sinds mei van autobedrijf naar autobedrijf gaat. Ongetwijfeld niet de meest courante occasion, deze Alfa, maar anderzijds zien wij weinig ‘red flags’. De grijze en redelijk simpel uitgevoerde Tonale (Sprint was de middelste versie) staat er afgaande op de foto’s nog netjes bij. Volgens de verkoper is de auto altijd keurig bij de dealer onderhouden (logisch, maar toch), is er nooit in gerookt en heeft de auto ook geen schadeverleden. Daarmee is dit toch best een leuke auto voor wat grofweg de helft van de nieuwprijs is, want de eerste eigenaar telde €45.570 neer voor de auto.

Review

Het lijkt er trouwens sterk op dat die eerste eigenaar ook een review op AutoWeek.nl heeft bijgehouden. Daar treffen we namelijk ook een exemplaar uit 2023 aan met 160.000 kilometer op de klok. Erg bemoedigend voor de particuliere Alfa-koper kunnen we die review niet noemen. We citeren: “Laat ik het zo zeggen; het is de minst goede Alfa die ik heb gehad. Veel storingen en meldingen. Bij elke drup regen of bij zonneschijn krijg je een melding dat het AEB-systeem niet meer werkt. [...] Dan hebben we Adaptieve Cruise Control (ACC), die heeft hetzelfde euvel als AEB, bij elke drup regen werkt die niet meer en krijg je een melding dat je naar de dealer moet. Dat heb ik gedaan en er melding van gemaakt. Tegenwoordig zijn er geen aparte Alfa-dealers meer, maar moet je naar een Stellantis-conglomeraat. Aardige mensen hoor, maar geen Wim Prins zeg maar....en die zeggen dat dit heel normaal is. Ik heb het drie keer gemeld en drie keer hetzelfde antwoord gehad. Ik heb de moed opgegeven.”

Andere Tonale-reviews (met lagere kilometerstanden) zijn positiever over de auto, maar het is ongetwijfeld waar dat je voor compleet zorgenvrij vervoer beter een Toyota kunt aanschaffen. Maar dan heb je dus geen Alfa …

Duurdere exemplaren

Na deze allergoedkoopste Tonale van AutoWeek.nl wordt de 25k-grens trouwens wel direct overschreden, maar dan heb je ook meteen riant minder dan een ton op de klok. Zo’n wat ruimer budget opent ook de poort naar een rianter aangekleed exemplaar. Een Edizione Speciale-bijvoorbeeld, herkenbaar aan zijn grote wielen en drie afzonderlijke led-elementjes in iedere koplamp. Die auto kostte nieuw met 160 pk al €51.500, flink meer dan de €42.000 die je in 2022 voor basisversie Super met 130 pk moest betalen. Ook die uitrusting is dus iets om in de gaten te houden voor wie een Tonale overweegt.